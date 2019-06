Des discussions informelles entre le Patriarcat œcuménique et la Communion anglicane ont eu lieu le 26 juin 2019 au Doyenné de la Cathédrale de Canterbury (Royaume-Uni). La délégation du Patriarcat œcuménique était composée du métropolite Athénagore de Belgique et exarque des Pays-Bas et du Luxembourg (coprésident orthodoxe de la Commission internationale du dialogue théologique anglican-orthodoxe), du métropolite Kallistos de Diokleia, de l’archevêque Job de Telmessos et du protopresbytre Christos Christakis (cosecrétaire orthodoxe de cette commission). La Communion anglicane était représentée par l’archevêque Richard Clarke, chef de l’Église anglicane d’Irlande (coprésident anglican), les évêques Tim Thornton et Graham Usher, le révérend Will Adam, le chanoine Philip Hobson et le révérend Neil Vigers. Les deux délégations ont examiné les questions qui concernent à la fois le Patriarcat œcuménique et la Communion anglicane, ainsi que d’autres questions théologiques et sociales d’intérêt commun.

