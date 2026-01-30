Rencontres de Saint-Stéphane, février – mai 2026

Pour la cinquième année consécutive, la métropole de France organise les Rencontres de Saint-Stéphane, un cycle de conférences consacrées à la spiritualité orthodoxe à travers le prisme de grandes figures de l’Église. Ces soirées offrent l’occasion de découvrir des aspects méconnus de leur vie et de leur œuvre.

Chaque rencontre est précédée des Vêpres à 18 h 30 et suivie d’une réception.

Programme

Mardi 10 février à 19 h, Saint Luc de Crimée : médecin de l’âme et du corps Par Jean Becchio, docteur en médecine, enseignant-chercheur à l’Université Paris-Saclay

Mardi 17 mars à 19 h Sophrony, un saint génial, tout simplement Par Jean-Claude Polet, professeur émérite à l’Université de Louvain-la-Neuve, membre fondateur et secrétaire de l’Association Saint-Silouane l’Athonite

Mardi 12 mai à 19 h 30 De Constantinople à l’Orient et à l’Occident : la postérité du monastère de Stoudios Par Olivier Delouis, chargé de recherche au CNRS (UMR 8167 Orient et Méditerranée)

Entrée libre. Tous sont les bienvenus.