Nous publions la Lettre patriarcale N°104/2023 de Sa Béatitude le pape et patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique, Mgr Théodore II, qui constitue une réponse à la lettre N°801 du 22 juillet de cette année de S.B. le patriarche de Serbie Porphyre, au sujet de l’incarcération du métropolite Paul de Vychgorod et Tchernobyl : « Votre Béatitude le patriarche de Serbie, frère très aimé et affectionné dans le Christ Dieu et concélébrant