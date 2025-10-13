(Re)voir le documentaire : « Saint Dumitru le Confesseur »

Prêtre marié, l’un des plus éminents théologiens orthodoxes du XXᵉ siècle, martyr sous le communisme : partez à la rencontre du père Dumitru Stăniloae, canonisé par l’Église orthodoxe roumaine. Sa traduction de la Philocalie a provoqué un réveil spirituel en Roumanie. Un témoignage de foi qui résonne encore aujourd’hui dans le monde orthodoxe.

YouTube video

