(Re)voir le documentaire : « Saint Dumitru le Confesseur »

Prêtre marié, l’un des plus éminents théologiens orthodoxes du XXᵉ siècle, martyr sous le communisme : partez à la rencontre du père Dumitru Stăniloae, canonisé par l’Église orthodoxe roumaine. Sa traduction de la Philocalie a provoqué un réveil spirituel en Roumanie. Un témoignage de foi qui résonne encore aujourd’hui dans le monde orthodoxe.

Pour soutenir la diffusion de ce contenu de qualité, plusieurs actions simples sont encouragées : « liker » la vidéo, l’enregistrer dans vos favoris, et surtout partager le lien sur vos différentes plateformes – blogs, sites internet et réseaux sociaux. Ces gestes, qui peuvent paraître anodins, participent activement au rayonnement de l’orthodoxie dans l’espace numérique.

Le soutien à la chaîne Orthodoxie sur YouTube revêt une importance particulière dans le contexte actuel. Alors que les discussions spirituelles et les échanges théologiques se déplacent de plus en plus vers les plateformes numériques, il devient essentiel que la tradition orthodoxe maintienne une présence influente et accessible en ligne. En contribuant à la visibilité de ces contenus, chacun participe à garantir que l’orthodoxie dispose d’espaces d’expression reconnus où la richesse de cette tradition millénaire peut être partagée avec le plus large public.