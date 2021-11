(Re)voir l’émission de télévision « Orthodoxie » (France 2) du 1er novembre : « Mystagogie de l’architecture orthodoxe »

Durant un mois, il est possible de revoir en « replay » l’émission de télévision « Orthodoxie » sur France 2, diffusée ce lundi 1er novembre et qui a pour thème : « Mystagogie de l’architecture orthodoxe ». Le père Élie Ragot, fondateur et père spirituel du monastère de la Transfiguration en Dordogne y présente le projet de construction du katholikon, c’est-à-dire l’église principale du monastère. C’est aussi une occasion, de découvrir les règles et les principes de l’architecture sacrée selon la tradition orthodoxe. La deuxième partie du documentaire sera diffusée le dimanche 7 novembre à 9h30 sur France 2. L’émission est visible dans le monde entier jusqu’au 1er décembre !

À savoir : il faut désormais s’inscrire sur le site de France.Tv pour visionner l’émission. L’inscription est gratuit ! Depuis l’étranger, en cas de problème vous pouvez mettre le code postale d’une ville française par exemple Paris : 75001.