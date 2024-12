(Re)voir « Les chants de Noël d’Ukraine » -Orthodoxie France 2

L’émission Orthodoxie de France 2 du 25 décembre a proposé un rendez-vous musical exceptionnel avec les chants de Noël ukrainiens. Des artistes d’Ukraine, de France et de Pologne y interprètent les kolyadky, ces chants traditionnels qui mêlent folklore et chant orthodoxe. Diffusée à l’occasion de la fête de la Nativité du Christ, cette production spéciale s’ouvre sur le message de Noël de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France et offre un moment de partage musical particulièrement émouvant dans le contexte actuel.

À (re)voir en replay sur France 2 jusqu’au 24 janvier 2025.

Un documentaire réalisé par Alexey Vozniuk et produit par le père Jivko Panev