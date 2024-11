Saint Corcodome d’Auxerre, un saint martyr méconnu

Le frère Oscar, un religieux catholique, nous fait découvrir une nouvelle figure de sainteté peu connue : saint Corcodome, fêté le 4 mai. Après de longues recherches, ce dernier a pu rassembler des informations précieuses sur la vie et le martyre de ce saint.

Selon les éléments partagés par le frère Oscar, saint Corcodome est un saint martyr dont la vie et le culte sont restés jusqu’à présent très confidentiels. C’est au cours de ses études et de ses recherches que le frère Oscar a fait cette découverte passionnante et souhaite désormais contribuer à faire connaître ce saint.

Le frère Oscar a ainsi rédigé une courte vie de saint Corcodome, composé des prières à son attention et même écrit un hymne acathiste en son honneur. Il a également rassemblé des illustrations iconographiques représentant le martyre de ce saint.

Bien que catholique, le frère Oscar entretient des liens étroits avec les communautés orthodoxes, faisant régulièrement des séjours dans un monastère orthodoxe. C’est dans ce cadre qu’il a souhaité partager les fruits de son travail sur saint Corcodome, espérant que la dévotion à ce saint puisse se répandre au-delà des frontières confessionnelles.

Les ressources mises à disposition Le frère Oscar nous transmet les différents éléments qu’il a rassemblés sur saint Corcodome :

La vie du saint, ses prières et son hymne acathiste, disponibles sur le blog Saint Corcodome d’Auxerre

Une explication détaillée de la représentation iconographique du martyre de saint Corcodome

Une présentation des différents autres saints liés à saint Corcodome d’Auxerre

Nous remercions chaleureusement le frère Oscar pour cette découverte qui nous permet de pouvoir en apprendre davantage sur ce saint martyr !