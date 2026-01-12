« Saint Sava parmi nous » : un colloque exceptionnel à Paris pour le 850ᵉ anniversaire de sa naissance

À l’occasion du 850ᵉ anniversaire de la naissance de saint Sava, figure fondatrice de l’Église orthodoxe serbe et grande personnalité spirituelle de l’Europe médiévale, un colloque international intitulé « Saint Sava parmi nous » se tiendra à Paris le samedi 24 janvier 2026 à 13 h 30. L’événement aura lieu dans la salle de l’église Saint-Sava, située au 23, rue du Simplon (75018 Paris), et se déroulera intégralement en langue française.

Organisé avec la bénédiction de Monseigneur Justin, évêque d’Europe occidentale, ce colloque entend proposer une réflexion approfondie sur l’héritage spirituel, théologique et ecclésial de saint Sava, dont l’influence dépasse largement les frontières de la Serbie médiévale. Premier archevêque de l’Église serbe autocéphale, moine du Mont Athos, diplomate et législateur, saint Sava demeure aujourd’hui encore une référence majeure pour la pensée orthodoxe contemporaine.

Plusieurs intervenants de renom, issus du monde académique et ecclésial, prendront la parole lors de cette rencontre. Le professeur Darko Tanasković ouvrira les travaux avec une intervention consacrée au sens du « svetosavlje » aujourd’hui, concept central de la spiritualité serbe inspirée par saint Sava. Le père Théotokis, moine du monastère de Simonopetra au Mont Athos, abordera quant à lui la relation spirituelle entre saint Sava et la Sainte Montagne, lieu déterminant dans la formation monastique et théologique du saint.

Le docteur Lioubomir Mihailovitch proposera une réflexion intitulée « Saint Sava – témoin du Christ et premier archevêque serbe », mettant en lumière la dimension ecclésiale et pastorale de son œuvre, tandis que la professeure Julija Naett Vidovic conclura avec une intervention sur « La théologie de saint Sava », soulignant l’actualité de sa pensée dans le contexte du monde contemporain.