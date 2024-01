Séminaire interdisciplinaire de l’Institut Saint-Serge : « Relecture du Commentaire des psaumes d’Augustin d’Hippone »

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge propose un nouveau séminaire à trois voix sur centré sur une relecture du Commentaire des psaumes de saint Augustin d’Hippone.

Ce séminaire permettra d’approfondir nos connaissances de la doctrine spirituelle et théologique de saint Augustin. Différents aspects de sa pensée (christologie, ecclésiologie, sotériologie, etc.) seront étudiés à partir d’un choix de textes et de recherches complémentaires.

Ce séminaire aura lieu chaque mardi de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) du 30 janvier au 14 mai 2024 sur la plateforme numérique de l’ITO Saint-Serge avec la possibilité de le revoir en différé.

