Du 2 au 4 mars 2018, les membres de l’Assemblée des évêques orthodoxes d’Allemagne se sont rencontrés à Berlin pour leur session de printemps. Les consultations ont commencé dans les locaux de la paroisse orthodoxe serbe Saint-Sava à Berlin avec un rapport du délégué de l’Assemblée auprès du Parlement et du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, l’archimandrite Emanuel Sfiatkos, dans lequel il a rendu compte de son travail et de ses contacts avec les agences gouvernementales et a encouragé l’intensification des relations entre l’Église orthodoxe et les institutions politiques allemandes. Le président de l’Assemblée, le métropolite d’Allemagne Augustin (Patriarcat œcuménique), a soutenu très fortement cette idée : » Nous sommes maintenant plus de deux millions, et il s’ensuit que l’Église orthodoxe s’enracine toujours plus dans ce pays et doit assumer aussi la responsabilité de son avenir « . Après la célébration commune des Vêpres, présidées par l’archiprêtre Veljko Gačić, les membres de l’Assemblée ont rencontré les représentants du Conseil œcuménique de Berlin-Brandenburg. Représentant l’archevêque catholique-romain de Berlin, Mgr Heiner Koch, empêché en raison des obsèques du prêtre de son diocèse Gandoulou, qui a été assassiné, Mgr Matthias Heinrich, évêque auxiliaire, a participé au dîner commun. Le métropolite Augustin a souligné dans son discours l’importance d’une présence publique de l’Église orthodoxe en Allemagne, particulièrement aussi en vue du dialogue, notamment, avec l’Islam. Le jour suivant, l’Assemblée a poursuivi ses travaux à la Maison russe de la science et de la culture. Outre les exposés du président et du secrétaire général, ainsi que des informations sur les développements dans les commissions individuelles de la Conférence épiscopale et les délibérations budgétaires, il a été question du cours de religion dans le cadre d’une coopération confessionelle qui se développe dans certains États fédéraux ce qui pose problème. Les évêques ont été informés sur cette évolution et les possibles incidences sur le cours de religion orthodoxe par la coordinatrice du cours de religion orthodoxe en Rhénanie du Nord – Westphalie Mme Kerstin Keller. Les évêques ont souligné qu’un cours confessionnel orthodoxe, tel qu’il a été introduit dans les États fédraux de Baden-Württemberg, Bavière, Hesse, Basse-Saxe et Rhénanie du Nord – Westphalie, est sans aucun doute le but à atteindre. Néanmoins, en raison de la situation minoritaire dans certains endroits, il est parfois très difficile, voire impossible, de rassembler des groupes d’élèves orthodoxes, et on doit explorer à quel point des possibilités de coopération sont envisageables, sous réserve que l’élément orthodoxe puisse être préservé. Les évêques ont adopté ensuite la lettre de Carême de l’Assemblée. À l’issue de la session, le dirigeant du diocèse de Berlin de l’Église orthodoxe russe du Patriarche de Moscou, l’archevêque de Podolsk Tikhon, qui participait pour la première fois à une session de la Conférence des évêques, a invité les évêques à une réception. L’archevêque Tikhon a souligné : » Tous, nous constituons un seul ensemble, le peuple de Dieu, l’héritage du Christ, Son Église… Aujourd’hui, dans les circonstances des relations internationales complexes, les contacts et les relations mutuelles des évêques, du clergé et des fidèles des diocèses orthodoxes ont acquis une signification particulière. Ces relations unissent les hommes qui confessent la même foi et les valeurs spirituelles communes, des hommes qui peuvent être un lien entre les pays « . Le dimanche 4 mars, la session de printemps s’est achevée par la célébration commune de la Divine Liturgie en l’église orthodoxe grecque de l’Ascension-du-Christ à Berlin-Steglitz. La célébration, qui a eu lieu en grec, slavon, arabe et allemand, était présidée par le métropolite d’Allemagne Augustin (Patriarcat œcuménique), l’évêque de Palmyre Jean (Patriarcat d’Antioche), l’archevêque Tykhon de Podolsk (Patriarcat de Moscou), l’archevêque de Stuttgart Agapit (Église russe hors-frontières) et l’évêque d’Aristi Basile (Patriarcat œcuménique). À l’issue de la Liturgie, les évêques se sont adressés par de brèves paroles spirituelles à la nombreuse communauté rassemblée et ont souligné l’importance de l’unité de l’Orthodoxie, tant dans le monde entier qu’en Allemagne.

