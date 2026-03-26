Soirée de l’Institut Saint-Serge : « Le Psautier des Septante », le 31 mars

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Soirée de l’Institut Saint-Serge : « Le Psautier des Septante », le 31 mars

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge organise une soirée consacrée au Psautier des Septante. Celle-ci aura lieu le mardi 31 mars à 20h30, en ligne.

« Le Psautier occupe une place centrale dans la prière chrétienne, tant personnelle que communautaire. La version grecque des Septante, reçue et transmise dans la tradition orthodoxe, constitue un témoin essentiel de l’interprétation scripturaire et théologique des premiers siècles. Cette conférence sera l’occasion de découvrir les enjeux philologiques, théologiques et spirituels liés à une nouvelle traduction de ce texte majeur, bénie par l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

Interviendront au cours de cette soirée :
Stefan Munteanu, professeur d’Ancien Testament à l’Institut Saint-Serge, ainsi que plusieurs membres de l’équipe de traduction, notamment Élie Korotkoff, Sophie Stavrou-Clément, professeur de grec à l’Institut Saint-Serge, et Michel Stavrou, doyen de l’Institut.

Ils présenteront leur travail, les choix de traduction opérés, ainsi que les défis rencontrés dans la transmission contemporaine d’un texte ancien, à la fois profondément enraciné dans la tradition et toujours vivant dans la pratique ecclésiale.

La conférence est ouverte à tous, sur inscription à l’adresse suivante : ito(at)saint-serge.net. Participation libre aux frais, selon les possibilités de chacun.

Source : Institut Saint-Serge

Psautier Septante1

À propos de l'auteur

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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