Avec la bénédiction du Métropolite Jean de Doubna et du Métropolite Dimitrios de France, un stage de chant liturgique francophone de tradition russe est organisé du 21 juillet au 28 juillet 2024 à l’Ermitage Saint-Walfroy, 08370 Margut. Il s’adresse d’une part aux choristes voulant apprendre les 8 tons et d’autre part aux personnes qui veulent apprendre à diriger la chorale. Le prix du stage est de 430€ par personne tout compris en pension complète (réduction à la demande et pour les étudiants). Il est ouvert à toutes les juridictions.

Renseignements complémentaires et inscription : Wladimir Rehbinder, 06 72 27 51 95, wladrehbinder@gmail.com.