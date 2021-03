Texte du Grand Canon de saint André de Crète de la première semaine du Grand Carême

Nous publions ici, en format PDF, le Grand Canon de Crète, en version slavon-français, commentée. Celui-ci est lu en quatre parties durant les grandes complies du lundi, mardi, mercredi et jeudi de la première semaine du Grand Carême et en entier aux matines du jeudi de la cinquième semaine. Nous rappelons aussi, en ces jours difficiles, notre chronique « Vivre avec l’Église », publiée quotidiennement. Elle comprend pour chaque jour, selon le nouveau et l’ancien calendrier, la liste des saints commémorés, la vie de l’un d’entre eux avec leur tropaire et leur kondakion, ainsi que les lectures quotidiennes, soit de l’Ancien, soit du Nouveau Testament.