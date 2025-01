Thomas et Philippe dans l’Évangile

Nous continuons notre exploration des Évangiles selon l’œuvre du métropolite Hilarion Alfeyev, Jésus-Christ. Vie et Enseignement. Après avoir étudié Jacques et Jean, nous nous tournons aujourd’hui vers deux autres disciples, Thomas et Philippe, dont les interactions avec Jésus sont mises en lumière de manière unique dans l’Évangile de Jean. Ce dernier présente ces figures comme des témoins engagés, confrontés à des questions fondamentales de foi, de doute et de compréhension du mystère du Christ.

Thomas : Un disciple face au mystère de la foi

Dans l’Évangile de Jean, Thomas se distingue par son rôle dans trois épisodes majeurs.

La décision d’accompagner Jésus en Judée. Lorsque Jésus décide de retourner en Judée, malgré le danger imminent, Thomas exprime son zèle en affirmant : « Allons aussi, afin de mourir avec Lui. » (Jn 11:16) Cette déclaration met en avant son courage et sa fidélité, bien qu’elle révèle également une compréhension encore incomplète de la mission du Christ.

L’interrogation lors de la dernière Cène. Lors de la dernière Cène, Thomas interrompt Jésus pour demander : « Seigneur, nous ne savons pas où Tu vas ; comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » (Jn 14:5) Cette question, bien qu’empreinte d’incompréhension, offre à Jésus l’occasion de prononcer l’une des affirmations les plus célèbres des Évangiles : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ; nul ne vient au Père que par Moi. » (Jn 14:6)

La rencontre avec le Christ ressuscité. Thomas est surtout connu pour avoir douté de la résurrection de Jésus jusqu’à ce qu’il puisse toucher Ses plaies. Cette rencontre culmine par une confession de foi unique dans le Nouveau Testament : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20:28) Ce cri de foi dépasse les titres habituels de « Christ » ou « Fils de Dieu » et met en lumière la divinité du Christ.

Thomas incarne ainsi la quête spirituelle : un disciple sincère, prêt à suivre le Christ jusqu’à la mort, mais confronté au doute et à la nécessité de voir pour croire.

Philippe : Un apôtre en dialogue avec Jésus

L’Évangile de Jean présente Philippe dans quatre épisodes distincts, chacun révélant un aspect de sa relation avec Jésus.

Son appel par Jésus. Philippe est l’un des premiers disciples appelés par Jésus, comme mentionné dans Jn 1:43-46, où il joue également un rôle dans l’invitation de Nathanaël à rencontrer le Christ.

La multiplication des pains. Avant le miracle de la multiplication des pains, Jésus teste Philippe en lui demandant : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » (Jn 6:5) Philippe répond avec pragmatisme, mais cette interaction met en lumière la pédagogie de Jésus, qui cherche à faire grandir la foi de ses disciples.

Les Grecs cherchant à voir Jésus. Philippe agit comme intermédiaire entre les Grecs venus rencontrer Jésus et le Seigneur lui-même (Jn 12:20-22). Cet épisode souligne son rôle de médiateur, bien qu’il sollicite l’aide d’André pour transmettre la requête.

La demande lors de la dernière Cène. Philippe demande à Jésus : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » (Jn 14:8) La réponse de Jésus, empreinte de douceur et de reproche, révèle une vérité centrale : « Celui qui M’a vu a vu le Père. » (Jn 14:9)

Ces épisodes montrent Philippe comme un disciple en dialogue constant avec son Maître, posant des questions qui permettent à Jésus de révéler des vérités essentielles.

Comprendre Thomas et Philippe

Les récits concernant Thomas et Philippe dans l’Évangile de Jean illustrent des dimensions complémentaires de la vie de disciple. Thomas, avec son mélange de zèle, de doute et de foi profonde, symbolise la quête personnelle du croyant face aux mystères divins. Philippe, quant à lui, représente le rôle du médiateur et du questionneur, engageant un dialogue avec Jésus pour approfondir la compréhension collective des disciples.

La tradition orthodoxe voit dans leurs interactions avec le Christ une invitation à la foi active et réfléchie. Thomas et Philippe ne sont pas des disciples parfaits, mais leur cheminement reflète celui de tout croyant, oscillant entre doute et illumination spirituelle.

Thomas et Philippe, tels qu’ils apparaissent dans l’Évangile de Jean, offrent des exemples riches et variés de la vie de disciple. Leur dialogue avec Jésus, leurs questions et leurs confessions de foi permettent d’approfondir la compréhension de la mission du Christ et de la relation entre Dieu et l’humanité.

