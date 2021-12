« Tu aimes, Seigneur, tout ce que Tu as créé » (Livre de la Sagesse) | Approches orthodoxes de l’écologie – journée orthodoxe à Teizé

Le samedi 20 novembre dernier, dans le cadre de la 5e Journée orthodoxe à Taizé, ont eu lieu 2 conférences de 2 orateurs bien connus dans le monde orthodoxe et plus largement, le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, doyen de la métropole de l’Église orthodoxe roumaine en France et le père Gérasime (alias Frère Jean), higoumène du skite Sainte-Foy en Lozère.Rappelons que ces « Journées orthodoxes » qui ont lieu chaque année, à la fin du mois de novembre et ont pour modeste but de mieux faire connaître la foi orthodoxe dans la région de Bourgogne. Elles sont organisées par la Communauté des Frères de Taizé et la paroisse orthodoxe St Césaire et St Marcel de Chalon-sur-Saône, avec la bénédiction de Mgr Luka, évêque du Diocèse de l’Église orthodoxe serbe pour l’Europe occidentale. La journée orthodoxe de cette année a pour titre « Tu aimes, Seigneur, tout ce que Tu as créé » (Livre de la Sagesse) | Approches orthodoxes de l’écologie »

Nous vous invitons à écouter les interventions de 2 conférenciers :

P. Gérasime « La nature est un livre écrit par Dieu »

P. Marc-Antoine « La paroisse au secours de la création »