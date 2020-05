Un article provoquant contre le Patriarcat œcuménique est paru dans un magazine turc

Dans un communiqué, le Patriarcat œcuménique a qualifié « d’infondé et calomniateur » l’article publié par le périodique turc «Gerçek Hayat», dans lequel le patriarche Bartholomée est décrit comme « collaborateur de Fetthulah Gülen ». L’article accuse des membres de la minorité grecque, dont le patriarche Bartholomée, « d’avoir aidé Fetthulah Gülen à organiser le coup d’état en Turquie contre Recep Tayyip Erdoğan en juillet 2016 ». Dans un communiqué publié sur la page Facebook en langue turque du Patriarcat œcuménique, il est déclaré qu’il s’agit là de calomnies infondées ayant pour cible les dirigeants religieux, lesquelles bouleversent et importunent les chrétiens. En outre est exprimée la forte préoccupation du danger d’attaques racistes et de profanations. Il est également souligné que, malgré le fait que le patriarche ait soutenu l’État, il exprime sa profonde affliction pour ces accusations sans fondement. « Nous sommes certains que les autorités de l’État feront le nécessaire », conclut le communiqué.

Source