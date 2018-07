Le père Éphrem (Moraïtis), enfant spirituel du grand spirituel Joseph l’Hésychaste (dont les lettres spirituelles sont disponibles en français) et ancien higoumène du monastère de Philotheou sur le Mont Athos, qui a fondé vingt monastères aux États-Unis a récemment atteint l’âge de 91 ans. De son nom civil Ioannis Moraïtis, le père Éphrem est né à Volos, en Grèce, le 24 juin 1927. Il réside actuellement au monastère grec-orthodoxe Saint-Antoine, à Florence, en Arizona, et reste le père spirituel de quatre monastères athonites, de plusieurs monastères en Grèce, et des nombreux monastères qu’il a fondé par ses prières et ses efforts en Amérique et au Canada. Il est connu dans le monde entier et est considéré comme un porteur et un propagateur de la tradition patristique hésychaste en Amérique. Le père Éphrem est entré sur le Mont Athos le 26 septembre 1947 à l’âge de vingt ans. Là il vécut dans l’obéissance à l’Ancien Joseph l’Hésychaste jusqu’au trépas de celui-ci en 1959, et appris de lui l’art de la prière. Ensuite, le père Éphrem dirigea un groupe de huit moines, dont le nombre passa à quarante en moins d’une décennie. En 1973, la Sainte Communauté du Mont Athos lui demanda de s’installer avec sa communauté au monastère de Philotheou afin de le repeupler. Ensuite, il envoya des moines pour repeupler les monastères de Xiropotamou, Konstamonitou et Karakallou. On lui demanda également de repeupler la Grande Laure, ce qu’il refusa. En 1990, il démissionna de Philotheou et partit aux États-Unis, où il fonda rapidement une série de monastères à la demande des fidèles et sur l’invitation des hiérarques locaux. Comme le dit le métropolite Hiérothée Vlachos, le père Éphrem « a reçu le feu et l’a communiqué à l’Église en Amérique qui en a un grand besoin ! ». On peut visionner ci-dessous un film vidéo au sujet du père Éphrem et de son monastère en Arizona (commentaires en russe).

​Source