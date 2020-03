Un message de Mgr Irénée, évêque de Londres et d’Europe occidentale (EORHF) concernant la vie de l’Église et le coronavirus

«

Aux enfants fidèles et bien-aimés de ce Diocèse préservé par Dieu!

Au moment où nous entrons pleinement dans cette période de Carême qui mène à la radieuse Résurrection du Christ, nous vivons aussi une période où beaucoup sont saisis de crainte face à la propagation d’un nouveau virus (le Coronavirus COVID-19), qui affecte les gens à travers lemonde – y compris dans plusieurs pays de notre diocèse. Puisque beaucoup s’interrogent sur la manière d’aborder cette situation dans la conscience de notre Eglise, je vous écris en cette première semaine du Grand Carême pour partager avec vous le réconfort et la consolation de l’Eglise.

L’Eglise du Christ a traversé bien des siècles – au cours desquels elle a dû faire face à d’innombrables maladies et épidémies, petites ou grandes – tout en demeurant ferme dans la foi et le cœur en paix, chaque membre de l’Église sachant bien qu’il ou elle fait partie, non pas d’une institution mondaine ou créée par l’homme, mais du Havre de Vie qui est le Corps du Christ. Nous ne sommes pas nourris par des hommes, mais par des anges ; nous sommes inspirés par la vérité, non pas celle du monde, mais celle de Dieu lui-même; et nous sommes conduits, non par la peur terrestre qui augmente et engendre toujours plus de peur, mais par la paix du Christ qui « surpasse toute intelligence » (Philippiens, 4.7) et nous apporte un indéfectible réconfort, en temps de paix comme en temps de dangers.

Ainsi donc, je vous exhorte dans le moment présent à « ne pas craindre » (Isaïe 43.1) et à ne pas laisser les soucis du moment ébranler en vous le ferme fondement d’une foi sans réserve dans le Dieu vivant, qui guérit les malades etrétablit ceux qui ont le cœur brisé. La situation actuelle peut être cause de grand trouble autour de nous, mais dans l’Église et dans notre vie de Chrétiens, nous devons persévérer sans crainte, et sans nous laisser décourager, en tout ce que Dieu nous apporte pour le salut de nos âmes.

Dans les différentes nations composant notre diocèse, chaque gouvernement publie diverses instructions et procédures à suivre pour gérer et contrôler la progression etles conséquences de ce défi sanitaire passager. Nous demandons instamment à tous nos fidèles de prendre connaissance de ces consignes (qui incluent par exemple un lavage plus fréquent des mains et une attention particulière à l’hygiène personnelle) et de suivre calmement et de manière appropriée les instructions de nosgouvernements, tout en poursuivant par ailleurssereinement nos activités quotidiennes. Si des restrictions de voyage ou autres mesures sont mises en place dans certaines régions, nous les observerons en toute quiétude ;en toutes ces choses, nous devons être pour le monde des exemples de pieuse confiance en Dieu, qui nous amène non à nous alarmer de manière irraisonnée, mais à poursuivre notre vie dans un esprit paisible et à une absolue confiance en la Volonté Divine.

Dans nos églises, nous continuerons à célébrer tous nos rites, coutumes, Services Divins et surtout, nous continuerons à offrir et recevoir les Saints Mystères – et exactement de la même manière que nous l’avons toujours fait. Aucun Chrétien réellement croyant ne peut concevoir un seul instant que les Saints Mystères puissent apporter ou être source de maladie ou de mauvaise santé : en aucun cas ! Les Mystères du Christ sont les véritables remèdes pour nos âmes et nos corps et n’apportent que la vie – la vie éternelle. Quiconque a le cœur troublé par les problèmes actuels devrait prier avec ferveur pour une foi plus forte, afin que la peur puisse être écartée ; et l’Église continuera comme avant à témoigner de l’amour au-delà de la peur, apportant les Saints Mystères au monde et à chacun de nous, à un moment où cela est particulièrement nécessaire.

N’ayez pas peur ! Comme nous le chantons si souvent en ces jours de Carême, Dieu est avec nous ! Et Il est miséricordieux et aimant, prompt à écouter, guérir et sauver.

Avec amour en Christ,

+Irinée

Evêque de Londres et d’Europe occidentale »

