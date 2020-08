Un nouvel exarque, de nationalité biélorusse, est nommé à Minsk

Lors de sa session du 25 août, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a nommé un nouvel exarque en Biélorussie, remplaçant le métropolite Paul (Ponomarev), lequel a démissionné de ce poste et a été nommé métropolite d’Ekaterinodar et du Kouban. Le nouvel exarque est Mgr Benjamin, évêque de Borisov et Maryingorsk, lequel gardera provisoirement la […]

