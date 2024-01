Un volume double de la revue Contacts sur saint Syméon le Nouveau Théologien

Témoin éminent de la brûlante nécessité, pour tout chrétien, de faire l’expérience, aussi suprême que fondamentale, de la Lumière de Dieu, saint Syméon le Nouveau Théologien, mort en 1022, quelque 30 ans avant le schisme Occident-Orient, est une des figures majeures de la mystique monastique orthodoxe et, plus largement, de la haute spiritualité chrétienne. Cependant, en raison de la radicalité de son témoignage, de son enseignement, de sa personnalité exigeant l’absolu jusqu’à l’intransigeance, il a effarouché les traditions de la pastorale et de la piété en Orient et a été ignoré en Occident, jusqu’à ce que, en Occident, le jésuite Irénée Hausherr, et d’autres dans le monde orthodoxe, notamment le Métropolite Basile Krivochéine, l’aient réintroduit dans la sphère des références historiques du christianisme et dans le domaine de la recherche.

Le numéro double (283-284) que Contacts, Revue française de l’Orthodoxie, lui a consacré constitue tout à la fois un état présent des études dont il a fait l’objet et une synthèse programmatique de la recherche qui le concerne. Cette remarquable mise au point de tout ce qui, aujourd’hui, est à savoir et à questionner à son propos est devenue, désormais, d’une lecture indispensable pour tous les chercheurs et pour tout qui entend s’intéresser à saint Syméon, à sa situation dans l’histoire byzantine et à l’étape accomplie qu’il représente sur la voie de l’épanouissement de la théologie trinitaire orthodoxe, théologie dont, classiquement, saint Grégoire Palamas (1296-1359) est la borne milliaire.

Sont ici rassemblées treize études, élaborées par plusieurs des meilleurs spécialistes de sa personne et de son œuvre, savants universitaires, enseignants orthodoxes ou catholiques de France, de Hongrie, d’Italie et de Suisse, études résultant du colloque organisé en 2022 par l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris) et la Faculté de Théologie Catholique d’Angers. Ces travaux abordent la vie de saint Syméon, située dans son temps et son milieu, certaines continuités que sa problématique métaphysique entretient avec la tradition néoplatonicienne, sa lecture des Écritures, la nature de l’Illumination dont il témoigne, les aspects insolites de sa pneumatologie et les implications anthropologiques qui s’ensuivent, sa théologie eucharistique, la réception de son œuvre hymnologique, sa très discrète présence dans l’iconographie orthodoxe et la place récente qu’il occupe dans le renouveau patristique.

Une lecture et un bagage bibliographique déterminants et décisifs.



Télécharger en PDF ou Commander en format papier



Sommaire de Contacts 283-28 :4