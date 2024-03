Une conférence à Compiègne le samedi 16 mars sur « Mère Marie Skobtsov et ses compagnons, l’absolu don de soi »

Organisée par l’association cultuelle : Paroisse orthodoxe Notre-Dame de Toute Protection à Compiègne, avec l’équipe du Mémorial de Compiègne.

Lieu : Mémorial de l’internement et de la déportation, camp de Royalieu, à Compiègne (60200).

Déroulé de la journée :

Fin de matinée installation de l’exposition.

14 H 30 Chant d’ouverture par les jeunes orthodoxes de l’association Acer-Mjo.

Accueil des personnes présentes par monsieur le maire de Compiègne, ou par Aurélien Gnat.

Présentation du Mémorial, par Aurélien Gnat.

Présentation de Mère Marie Skobtsov et ses compagnons, l’absolu du don de soi, par Cyrille Sollogoub, président de l’association Acer-Mjo.

Conclusion par le père François Graillot.

17h, célébration des vêpres dans la chapelle multiples cultes, situés dans l’enceinte du Mémorial.

Indication : L’association Action chrétienne des étudiants russes (ACER) fut fondée en 1923 sur les routes de l’exil par des Russes fuyant la révolution bolchévique. Nourri par la pensée des théologiens de l’émigration, le mouvement se veut être en tension féconde entre les exigences de la vie chrétienne, et la réalité de notre monde contemporain. Fondée à l’origine au sein de cercles d’étudiants interconfessionnels, largement soutenue par des mouvements œcuméniques tels que la FUACE et YMCA, l’ACER-MJO a également toujours été désireuse de maintenir son esprit d’ouverture œcuménique, et d’insertion de ses membres dans ce pays : la France. Mère Marie Skobtsov et ses compagnons furent membres de l’ACER.