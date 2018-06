Tous les diocèses de l’Église orthodoxe russe devront, pour septembre 2018, dresser une liste des églises et autres édifices religieux nécessitant une restauration urgente. C’est ce qu’a déclaré mardi dernier le président du Conseil patriarcal pour la culture, le métropolite de Pskov et de Porkhovsk Tikhon (Chevnoukov) à l’occasion de l’ouverture de la première conférence panrusse « Conservateurs diocésains des monuments. L’Église et les musées », à Moscou. « Je propose d’impartir une mission aux conservateurs diocésains : présenter dans un délai de trois mois, jusqu’au mois de septembre, une liste avec les descriptions et les photographies des églises qui se trouvent dans un état critique et qui sont menacées par des dommages importants », a déclaré le métropolite. Celui-ci a mentionné en outre que le Conseil patriarcal pour la culture examinera tous les documents qui lui parviendront et prendra les décisions nécessaires. Au cours des discussions a été soulevée la question de la conservation des édifices qui se trouvent dans de petits villages ou dans leur proximité. Le métropolite Tikhon a rappelé que des jeunes paroissiens du monastère Sretensky de Moscou, depuis des années, se rendent dans la province d’Arkhangelsk, où ils mènent des travaux d’urgence et de conservation sous la supervision de professionnels. « Je suggérerais de généraliser cette expérience, de réunir nos conservateurs et d’établir des instructions et des conseils pour ceux qui veulent s’en occuper. On peut également proposer aux évêques diocésains de rassembler les gens et de se rendre en été dans les églises abandonnées. Faisons une liste des édifices qui peuvent être consolidés par les bénévoles afin d’éviter que leur détérioration continue et qu’ils soient définitivement perdus » a ajouté le métropolite. Dans le cadre de la conférence, des spécialistes dans différents domaines de la restauration des monuments, des experts des musées, et des représentants du gouvernement dans le domaine du patrimoine culturel, ont discuté, avec les conservateurs diocésains et les représentants des institutions de l’Église orthodoxe russe, de l’approche de la conservation et de l’utilisation des édifices du patrimoine culturel à destination religieuse.

