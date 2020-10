Véhémente protestation de la part de quatre hiérarques ce l’Église de Chypre après la commémoration du métropolite Épiphane [Doumenko] par l’archevêque Chrysostome

Les métropolites Nicéphore de Kykkos, Athanase de Limassol, Isaïe de Tamassos et Nicolas d’Amathonte, de l’Église orthodoxe de Chypre, ont adressé au primat de leur Église, l’archevêque Chrysostome, la protestation suivante après la commémoration

par celui-ci du métropolite Épiphane [Doumenko], de la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine :

« Avec beaucoup d’inquiétude, mais aussi une profonde tristesse, nous avons appris la commémoration en tant que « Primat de l’Église ukrainienne » d’Épiphane [Doumenko], aujourd’hui le 24 octobre 2020, pendant la divine Liturgie au monastère de la Mère de Dieu « Chrysorroïatissa », où a eu lieu le sacre épiscopal de S.E. l’évêque d’Arsinoé Pancrace.

1. L’acte en question de l’Archevêque constitue une violation flagrante de la structure synodale, collégiale et démocratique de notre Église orthodoxe et du fonctionnement, sur la base de ce système, de l’Église orthodoxe de Chypre.

2. Cette question [de l’autocéphalie ukrainienne, ndt] a été soulevée par Sa Béatitude [l’archevêque Chrysostome], lors d’une session récente du Saint-Synode (le 9 septembre 2020) et la décision a alors été prise de l’examiner au cours d’une autre de ses sessions, afin que soient entendues les opinions et les positions de tous les membres du Saint-Synode et que soit prise à ce sujet une décision synodale.

3. La promotion d’Épiphane en tant que « Primat de l’Église d’Ukraine » par Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique de Constantinople Mgr Bartholomée, qui a eu lieu dans un passé récent, a provoqué des fissures dans l’unité de l’Église orthodoxe et, jusqu’à ce jour, seuls l’Église de Grèce et le Patriarcat d’Alexandrie, pour des raisons qui ne nous concernent pas ici, l’ont reconnue. Toutes les autres Églises orthodoxes locales observent une position négative sur la question (Nous mentionnerons ici que lors de la « consécration » de l’Épiphane en question, aucun représentant des Églises orthodoxes locales orthodoxes n’était présent, avec tout ce que cela peut signifier).

4. Celui qui a été proclamé par le patriarche œcuménique Bartholomée «Primat » de l’Église d’Ukraine n’est en aucun cas consacré canoniquement et ce parce qu’il provient de groupes schismatiques de l’Église ukrainienne. Si, réellement, Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique voulait suivre l’ordre nomo-canonique de l’octroi de l’autocéphalie à l’Église d’Ukraine, il aurait fallu qu’il s’adressât au métropolite canonique de Kiev Mgr Onuphre, et qu’il ait pour ce faire l’accord du Patriarcat de Moscou, auquel celui-ci appartient, de même que l’accord des Primat des Églises locales orthodoxes.

5. L’acte du Patriarche œcuménique Bartholomée d’octroyer « l’autocéphalie » à des structures schismatiques de l’Église d’Ukraine constitue un agissement arbitraire, anti-canonique et anti-ecclésial, en ce sens que l’Église orthodoxe ukrainienne appartient à la juridiction du Patriarcat de Moscou et il s’agit, comme nous l’avons mentionné, d’une intrusion dans la juridiction du Patriarcat en question. Réagissant à cela l’Église de Russie, de façon justifiée, a cessé la communion ecclésiale avec le Patriarcat œcuménique, et les Églises de Grèce et d’Alexandrie.

6. L’octroi de l’Autocéphalie a du sens et est possible, selon les saints canons et la pratique de notre Église seulement dans le cas où il obtient l’accord préalable des Primats des Églises orthodoxes locales. Dans le cas présent, à l’encontre de ce que contiennent les saints canons et la Tradition ecclésiale et en contradiction avec ses déclarations plus anciennes, le patriarche œcuménique a agi unilatéralement et arbitrairement. Et malheureusement, le Primat de l’Église de Chypre a suivi cet exemple, en ignorant et en méprisant son Saint-Synode.

7. La décision de l’Archevêque de Chypre de commémorer comme « Primat de l’Église ukrainienne », Épiphane, aggrave encore la situation tendue entre les Églises orthodoxes, renforce le schisme menaçant l’Orthodoxie universelle et intègre dans ce climat, inconsidérément, l’Église de Chypre également.

8. Nous appelons Sa Béatitude [l’archevêque Chrysostome] d’annuler immédiatement son Acte anti-canonique et invalide et, simultanément, nous demandons à tous nos confrères les évêques de l’Église de Chypre d’exiger une convocation extraordinaire de notre Saint-Synode pour trancher cette question et de prendre la décision y afférente.

9. Nous devons, enfin, souligner aussi l’inopportunité de l’Acte de notre Primat, en raison des temps critiques que nous traversons, avec notre problème national, mais aussi en raison des actions provocatrices de la boulimie expansionniste turque, menaçant l’intégrité de notre nation.

Nous exposons ce qui précède avec bonne foi, prenant en considération notre conscience épiscopale et notre devoir sacré de préserver l’ordre canonique et l’unité de l’Église, pour éviter le péché mortel du schisme que, selon S. Jean Chrysostome « le sang du martyre même ne peut laver ».

Nicosie, le 24 octobre 2020″

