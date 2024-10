Vente de charité pour le monastère Saint-Silouane : 16-17 novembre 2024

Une vente de charité au profit du monastère orthodoxe Saint-Silouane-de-l’Athos se déroulera les samedi 16 novembre 2023 de 14h à 17h et dimanche 17 novembre 2023 de 12h30 à 16h30 dans la salle de réception de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, 12 rue Daru, Paris 8ème.

Vous y trouverez à la vente les produits du monastère : confitures, miel, pickles, jus de pommes, tchotkis, icônes collées, bougies moulées, cierges et une brocante d’objets divers et variés. Venez nombreux nous rencontrer et nous soutenir.