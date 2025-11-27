Ventes caritatives de Noël – soutien à l’Ukraine – à Chaville, Viroflay et Vélizy

L’association « Mésange de la Paix » organise ses Ventes caritatives de Noël, dont l’intégralité des bénéfices est dédiée aux actions humanitaires qu’elle mène en Ukraine.

Grâce à vos achats, vous contribuez à :

Financer le transport de l’aide humanitaire envoyée aux familles touchées par la guerre.

Soutenir les étudiants en Beaux-Arts d'Ukraine , auteurs de nombreuses pièces artisanales (vitraux, décorations de Noël, pyrogravures).

Appuyer les petits apiculteurs indépendants qui produisent le miel proposé à la vente.

Permettre la revente des confitures de cassis préparées par des bénévoles ukrainiens pour financer leurs propres actions sociales.

Soutenir l'association ukrainienne « Vira et Svitlo » , qui accompagne des personnes en situation de handicap à Kamianets-Podilskyi (activités, séjours, art-thérapie).

Assurer une aide directe à une famille réfugiée grâce à la vente de dix peluches tricotées à la main (revenus intégralement reversés).

Soutenir un producteur local qui fabrique les petites crèches de Noël à construire et à peindre, destinées aux enfants.

Où les retrouver :

Chaville – Paroisse Notre-Dame des Lourdes

Samedi 29 novembre, de 11 h à 18 h

Parvis de l’église

Viroflay – Paroisse Notre-Dame du Chêne

Samedi 29 novembre, de 10 h 45 à 19 h 30

Dimanche 30 novembre, de 10 h à 13 h

Dans la crypte de l’église

Après les marchés, quelques produits resteront disponibles au siège de l’association « Mésange de la Paix ».

Pour organiser une visite, vous pouvez contacter l’association par e-mail ou par message avec le mot-clé : « ventes caritatives de MDLP ».

Merci de tout cœur pour votre fidélité et votre solidarité.

P.S. : Si vous disposez d’un lieu où l’association « Mésange de la Paix » pourrait organiser une vente caritative avant Noël, les 13–14 ou 20–21 décembre, nous ser