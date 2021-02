Vidéos de la 4e conférence de Halki

Vous pouvez visionner les interventions des participants de la 4e conférence de Halki intitulée « COVID-19 et changement climatique: vivre avec et apprendre d’une pandémie ». En outre, vous pouvez aussi regarder et lire le discours d’ouverture du patriarche Bartholomée et le message de Mgr Jean Zizioulas.

Impact sur la nature (diffusée le 26 janvier 2021)

Le nouveau coronavirus est une crise humaine et écologique mondiale. Covid-19 est un rappel brutal de notre relation ratée avec la nature. La perte de la faune et des habitats naturels, ainsi que les répercussions de ces pertes sur les communautés plus pauvres et autochtones, sont exacerbées par les maladies infectieuses. Que nous apprend le changement climatique sur le coronavirus? Comment le coronavirus affecte-t-il le changement climatique? Qu’avons-nous appris et qu’avons-nous encore à apprendre sur cette pandémie ou comment les impacts sociaux, économiques et écologiques peuvent être atténués?

Intervenants:

Patriarche œcuménique Bartholomée | Texte de l’allocution principale

Bill McKibben

Jeffrey Sachs

Mary Evelyn Tucker

Importance de la science

Alors que la politique et la science – et par analogie, la religion et la science – ne se mélangent pas toujours bien, la pandémie les a obligés à entrer dans une relation, même avec un certain regret ou une certaine résistance. Comment les gouvernements ont-ils répondu aux scientifiques et à la science de Covid-19? Comment les églises ont-elles répondu aux scientifiques et à la science de Covid-19? Un vaccin résout-il tous nos problèmes? Sommes-nous prêts à apporter les changements nécessaires dans nos vies? Comment Covid-19 a-t-il affecté la science et la technologie, ainsi que notre perception de la science et de la religion?

Diffusé le 27 janvier 2021

Intervenants :

Métropolite Jean de Pergame | Texte du message

Nadia Abuelezam

Katharine Hayhoe

Gayle Woloschak

Implications pour la santé

Diffusée le 28 janvier 2021

Alors que le nouveau coronavirus affecte la vie de millions de personnes dans le monde, dépassant les frontières nationales et les différences raciales, il a invariablement laissé une marque indélébile sur les questions de santé publique et mentale santé. Quelle est l’importance de la coordination et de la coopération, des verrouillages obligatoires et de la distanciation sociale, ainsi que du leadership et du soutien? Et quel est le compromis entre la santé et l’économie? Quelle est la réponse appropriée – et qu’avons-nous appris – au besoin de prendre soin des gens?

Intervenants:

Sotiris Tsiodras

métropolite Nathanael de Chicago

Sandra Mathoslah

George Stavros

Source