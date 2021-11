Vient de paraître : Saint Luc « L’Esprit, l’âme et le corps »

Editions du Monastère Srétenski.

Préfaces du R.P. Jean Breck et du docteur Jean Becchio

Traduction de Anne Davidenkoff. 2021, 160 p.

Saint Luc de Crimée, l’évêque-chirurgien, aborde paradoxalement sous la forme d’un bref essai un sujet d’envergure, qui ne cesse d’interroger la raison humaine : foi et science sont-elles compatibles ? Elaborée dans les années 1920, et achevée au lendemain de la Seconde guerre mondiale, cette étude met en évidence l’interaction des influences du corps sur l’esprit, et inversement ; quant à l’âme, elle représente cette sphère où le spirituel est intimement lié à la vie corporelle.

Nourri des recherches sur la psychologie et la parapsychologie du XXe siècle, l’auteur explore les formes d’énergie encore méconnues, un thème loin d’être épuisé de nos jours !

Vous pouvez acheter le livre en ligne ou sur place dans la librairie Les Editeurs Réunis.