Visite des membres du Comité des représentants des Églises orthodoxes auprès de l’Union européenne (CROCEU) à Constantinople

Du 20 au 23 novembre 2024, les membres du Comité des Représentants des Églises orthodoxes auprès de l’Union européenne (CROCEU) ont effectué une visite officielle au patriarcat œcuménique de Constantinople, à la suite de l’aimable invitation de sa toute-sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée. Cette visite s’inscrivait dans le prolongement de celles déjà effectuées par les membres du CROCEU auprès des Églises orthodoxes locales de Roumanie, de Grèce, de Chypre, de Moscou et de Bulgarie.

La délégation était composée de son éminence le métropolite Athénagoras de Belgique, président, et des archiprêtres Dr. Konstantinos Kenanidis et Pawel Cecha (patriarcat œcuménique), de son éminence le métropolite Joseph, du révérend Prof. Dr. Sorin Selaru et du prêtre George Valcu (patriarcat de Roumanie), de son éminence le métropolite Antoine (patriarcat de Bulgarie) et de son excellence l’évêque Apostolos de Tanagra (Église de Grèce).

Le mercredi 20 novembre 2024, les membres du CROCEU ont assisté à l’office des Vêpres présidé par sa toute-sainteté le patriarche œcuménique, en l’église patriarcale de Saint-Georges au Phanar. Ils ont ensuite été reçus en audience, où ils ont échangé leurs points de vue sur le travail actuel et les activités futures du CROCEU. Sa toute-sainteté le patriarche œcuménique les a accueillis chaleureusement et leur a exprimé son soutien. « Je suis constamment informé et j’apprécie beaucoup le travail que vous réalisez, en donnant une voix commune à l’Église orthodoxe à Bruxelles », a déclaré sa toute-sainteté aux membres du CROCEU.

Cette réunion a été suivie d’une séance de travail avec les membres de la commission synodale pour les Affaires européennes, présidée par son éminence le métropolite Emmanuel de Chalcédoine.

Le jeudi 21 novembre 2024, fête de la Présentation au Temple de la Mère de Dieu, les membres du CROCEU ont eu l’occasion de participer à la divine liturgie présidée par sa toute-sainteté le patriarche œcuménique, en la cathédrale de la Mère de Dieu dans le quartier de Pera. Dans son discours à la fin de la liturgie, le patriarche a évoqué la présence des représentants des Églises orthodoxes locales auprès de l’Union européenne et leur rôle dans l’Union européenne : « Votre participation à la divine liturgie d’aujourd’hui symbolise l’unité et la coopération qui lient les chrétiens orthodoxes à travers l’Europe et au-delà. Alors que le paysage social de l’Europe continue de changer, la cohésion des orthodoxes devient de plus en plus critique. Face aux divers défis et conflits, il est impératif que nous nous tenions ensemble, unis dans la foi et dans nos objectifs. Le travail de la commission à Bruxelles est porteur d’espoir, car il démontre ce que nous pouvons accomplir en tant que chrétiens orthodoxes dans notre contexte européen. En collaborant sur des questions d’intérêt commun, nous pouvons amplifier notre voix collective et défendre efficacement le bien-être spirituel et moral de nos communautés et de nos sociétés ».

Le lendemain, les membres du CROCEU ont visité le monastère patriarcal de la Sainte-Trinité à Chalki, connu sous le nom d’institut théologique de Chalki. Ils y ont été chaleureusement accueillis par son excellence l’évêque Cassien d’Aravissos, abbé du monastère. D’importants travaux de construction sont en cours au monastère, avec l’espoir que la faculté de théologie sera bientôt autorisée à fonctionner à nouveau.