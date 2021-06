Le diocèse de Toliara et du Sud de Madagascar a annoncé que, le 12 juin 2021, avec la bénédiction et la décision du pape et patriarche d’Alexandrie Théodore, a eu

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter