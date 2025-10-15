Week-end des familles du 13 au 17 mai 2026

La Fraternité orthodoxe en Europe occidentale organise du 13 au 17 mai 2026 un week-end des familles au château de Briançon-sur-Armançon, dans l’Yonne. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des échanges menés ces dernières années avec des psychologues, des théologiens et des participants sur des questions de morale conjugale, de temps de prière, de jeux et de grande solitude dans le couple.

Le thème retenu cette année, « Le couple, pilier de la vie familiale », fera l’objet de réflexions et d’échanges nourris par les expériences des années précédentes. Le week-end se déroulera dans un cadre particulièrement adapté aux familles, au cœur d’un monastère de Bussy-en-Othe. Les enfants seront pris en charge par des animateurs durant les discussions.

Les tarifs sont établis en fonction de la composition familiale : 350 euros pour une famille de deux personnes, 400 euros pour trois personnes, 450 euros pour quatre personnes et 500 euros pour cinq personnes et plus.

Pour s’inscrire, merci de faire un virement sur le compte postal de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale qui a la gentillesse d’héberger notre trésorerie :

· IBAN : FR18 2004 1000 0122 6010 8V02 022

· BIC : PSSTFRPPPAR

Pour signaler une inscription, merci d’envoyer un mail à weekendfamilles@gmail.com en précisant les coordonnées, la composition de la famille et les âges des enfants.

Pour obtenir davantage d’informations sur cet événement ou s’inscrire, les familles intéressées peuvent contacter Ivan à l’adresse ivanp83@gmail.com ou téléphoner au 06 87 10 22 50. Il est également possible de solliciter l’attribution d’une bourse en s’adressant à Jean-Pierre Bac à l’adresse jeanpierrebacppppar@gmail.com. Les organisateurs précisent que des bourses sont envisageables et qu’une demande peut être formulée à cette adresse.