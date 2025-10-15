Week-end des familles du 13 au 17 mai 2026

Catégories À la Une Actualités Annonces Être ensemble Europe Évènements par
Week-end des familles du 13 au 17 mai 2026

La Fraternité orthodoxe en Europe occidentale organise du 13 au 17 mai 2026 un week-end des familles au château de Briançon-sur-Armançon, dans l’Yonne. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des échanges menés ces dernières années avec des psychologues, des théologiens et des participants sur des questions de morale conjugale, de temps de prière, de jeux et de grande solitude dans le couple.

Le thème retenu cette année, « Le couple, pilier de la vie familiale », fera l’objet de réflexions et d’échanges nourris par les expériences des années précédentes. Le week-end se déroulera dans un cadre particulièrement adapté aux familles, au cœur d’un monastère de Bussy-en-Othe. Les enfants seront pris en charge par des animateurs durant les discussions.

Les tarifs sont établis en fonction de la composition familiale : 350 euros pour une famille de deux personnes, 400 euros pour trois personnes, 450 euros pour quatre personnes et 500 euros pour cinq personnes et plus.

Pour s’inscrire, merci de faire un virement sur le compte postal de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale qui a la gentillesse d’héberger notre trésorerie :

· IBAN : FR18 2004 1000 0122 6010 8V02 022

· BIC : PSSTFRPPPAR

Pour signaler une inscription, merci d’envoyer un mail à weekendfamilles@gmail.com en précisant les coordonnées, la composition de la famille et les âges des enfants.

Pour obtenir davantage d’informations sur cet événement ou s’inscrire, les familles intéressées peuvent contacter Ivan à l’adresse ivanp83@gmail.com ou téléphoner au 06 87 10 22 50. Il est également possible de solliciter l’attribution d’une bourse en s’adressant à Jean-Pierre Bac à l’adresse jeanpierrebacppppar@gmail.com. Les organisateurs précisent que des bourses sont envisageables et qu’une demande peut être formulée à cette adresse.

Flyer Weekend Des Familles 2026

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Parution d’un nouveau Manuel de prières en français

Avec la bénédiction de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, un nouveau Manuel de prières orthodoxes vient d’être publié ...

Réunion du Comité des représentants des Églises orthodoxes locales auprès de l’Union européenne (CROCEU)

Sous la présidence de Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique, exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, s’est tenue aujourd’hui, ...

Week-end des familles du 13 au 17 mai 2026

La Fraternité orthodoxe en Europe occidentale organise du 13 au 17 mai 2026 un week-end des familles au château de ...

15 octobre

Jour de jeûne Saint Lucien, prêtre à Antioche, martyr à Nicomédie (312) ; saint Barsès, évêque d’Édesse, confesseur (378) ; ...

2 octobre (ancien calendrier) / 15 octobre (nouveau)

Jour de jeûne Saint hiéromartyr Cyprien, la vierge Justine, et le martyr Théoctiste, de Nicomédie (304), bienheureux André le fol ...

Déclaration des chefs des Églises de Terre-Sainte sur la fin de la guerre à Gaza  

« [Le Seigneur] fait cesser les guerres jusqu’aux extrémités de la terre ; il brise l’arc et met en pièces ...

L’archevêque Jérôme d’Athènes est sorti de l’hôpital

L’archevêque d’Athènes Jérôme, est sorti de l’hôpital « G. Gennimatas » où il avait été transféré le dimanche 12 octobre ...

Le patriarcat d’Antioche établit un nouveau diocèse en Turquie

Lors de sa session synodale tenue à Balamand le 13 octobre 2025, et en réponse à la demande des fidèles ...

Allemagne : le monastère de la sainte-martyre-Élisabeth de l’Église orthodoxe russe hors-frontières fête ses 20 ans

Le monastère de l’Église orthodoxe russe hors-frontières dédié à la sainte néomartyre et grande-duchesse Élisabeth à Buchendorf, en Allemagne, a ...

Une église paléobyzantine du VIe siècle découverte lors de fouilles dans l’antique cité de Caunos en Turquie

Elle a été construite à l’emplacement d’un hôpital romain du IIIᵉ siècle apr. J.-C., transformé en monastère. Dans l’antique cité ...

14 octobre

Saints martyrs Nazaire, Gervais, Protais et Celse (54-68) ; saint Sylvain, prêtre à Gaza, (IVème s.) ; saint Céleste, évêque ...

1er octobre (ancien calendrier) / 14 octobre (nouveau)

PROTECTION DE LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU. Saint apôtre Ananie, des soixante-dix, saint Romain le Mélode (vers 556), saint ...

(Re)voir le documentaire : « Saint Dumitru le Confesseur »

Prêtre marié, l’un des plus éminents théologiens orthodoxes du XXᵉ siècle, martyr sous le communisme : partez à la rencontre ...

Un groupe d’individus accompagnés par la police a tenté de pénétrer dans la Laure de Potchaïev

Des individus inconnus, accompagnés par la police et le SBU, ont tenté de pénétrer dans les bâtiments administratifs de la ...

Métropolite Hilarion Alfeyev : « Le Sixième Concile œcuménique (680-681) »

À l’occasion du 1700ᵉ anniversaire du Premier Concile œcuménique, le métropolite Hilarion Alfeyev nous fait revivre l’histoire des conciles œcuméniques ...

13 octobre

Saint Carpe, évêque de Thyatire, saint Papyle, diacre, saint Agathodore et sainte Agathonique, martyrs à Pergame (251) ; saint Florent, ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.