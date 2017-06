Communiqué de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB)

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB) s’est réunie, pour la treizième fois, au siège de la métropole orthodoxe, à l’adresse avenue Charbo 71 à Bruxelles, le mercredi 7 juin (voir les photographies), sous la présidence du métropolite Athénagoras de Belgique (Patriarcat oecuménique). Étaient aussi présents l’archevêque Simon (Patriarcat de Moscou), l’évêque Marc (Patriarcat de Roumanie), l’évêque Dosithée (Patriarcat de Géorgie) et l’archevêque Michel (Église russe hors-frontières – Patriarcat de Moscou). Les évêques ont été informés sur les rencontres que les chefs des cultes reconnus en Belgique ont eu avec le roi Philippe de Belgique et avec le Premier ministre Charles Michel et le ministre de la Justice Koen Geens. La création d’une plateforme de dialogue permanent entre les cultes et le gouvernement fédéral belge, ainsi que la signature d’une charte entre les religions et le gouvernement flamand ont été aussi abordées.

Les hiérarques ont échangé des pensées sur le besoin d’une meilleure intégration sociale et linguistique des paroisses orthodoxes dans les sociétés locales, sur les évolutions autour de l’enseignement de cours de religion, ainsi que sur le projet de la création d’une école orthodoxe en Fédération Wallonie-Bruxelles. A l’instar d’autres religions aux Pays-Bas, les évêques ont accepté et signé une résolution pour la création d’une permanence pour assurer un soutien adéquat pour les éventuelles victimes d’abus sexuels et leurs familles. Les membres de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux réaffirment leur respect à la dignité de la vie humaine et désapprouvent la pratique de l’euthanasie pour les patients psychiatriques. Dans ce sens ils expriment leur soutien à la déclaration récente des évêques catholiques de Belgique appelant à la retenue et à la poursuite du dialogue concernant l’euthanasie des personnes souffrant psychiquement. Les évêques ont évoqué la situation et la vie de l’Église orthodoxe aux Pays-Bas et ont échangé des informations concernant la vie de chaque diocèse. Enfin, les évêques ont envisagé d’effectuer un pèlerinage au Mont Athos au début de l’année 2018 et d’organiser un congrès pour les orthodoxes du Benelux en automne 2018. La prochaine réunion de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux aura lieu le 14 novembre 2017. La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux fut créée sur décision prise par la IVe conférence panorthodoxe préconciliaire, réunie à Chambésy (Genève) en juin 2009.