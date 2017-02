Un comité d’organisation est constitué pour les manifestations du centenaire de la persécution contre l’Église orthodoxe russe

Le 1er février 2017, dans les appartements patriarcaux de la Cathédrale du Christ Sauveur a Moscou a eu lieu la session du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe sous la présidence du patriarche Cyrille. Les membres permanents du Saint-Synode sont : le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, le métropolite de Kroutitsa et de Kolomna Juvénal, le métropolite de Chișinău et de toute la Moldavie Vladimir, le métropolite d’Astana et du Kazakhstan Alexandre, chef du district métropolitain de la République du Kazakhstan ; le métropolite de Tachkent et d’Ouzbékistan Vincent, chef du district métropolitain d’Asie Centrale ; le métropolite de Saint-Pétersbourg et de Ladoga Barsanuphe, chancelier du Patriarcat de Moscou ; le métropolite de Minsk et de Zaslavl Paul, exarque patriarcal de toute la Biélorussie ; le métropolite de Volokolamsk Hilarion, président des Relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou. Ont été invités à participer à la session d’hiver (septembre-février) du Saint-Synode : le métropolite de Tchernovitsy et de Bucovine Mélèce, le métropolite de Penzensk et de Nijnelomovsk Séraphim, l’archevêque de Souroge Elisée, l’archevêque de Salekhardsk et Novy-Ourengoï Nicolas, l’évêque de Douchanbé et du Tadjikistan Pitirim. Les membres du Synode ont pris la décision de constituer un Comité d’organisation du programme des manifestations ecclésiales à l’occasion du centième anniversaire du début de l’époque des persécutions contre l’Église orthodoxe russe. Sont entrés dans le Comité d’organisation : le métropolite de Kroutitsa et de Kolomna Juvénal, président, le métropolite de Borispol et de Brovary Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite de Kalouga et de Borovsk Clément, président du Conseil des éditions de l’Église orthodoxe russe ; le métropolite de Rostov et de Novotcherkassk Mercure, président du Département synodal de l’instruction religieuse et de la catéchèse ; l’archevêque de Vereïsk Eugène, président du Comité éducatif de l’Église orthodoxe russe ; l’archevêque de Peterhof Ambroise, recteur de l’Académie ecclésiastique de Saint-Pétersbourg ; l’archevêque de Solnetchnogorsk Serge, dirigeant du Secrétariat administratif du Patriarcat de Moscou, secrétaire ; l’évêque de Kaskelensk Gennade, chancelier du Synode du district métropolitain de la République du Kazakhstan ; l’évêque de Voskresensk Sabbas, premier vicaire du chancelier du Patriarcat de Moscou ; l’évêque de Douchanbé et du Tadjikistan Pitirim ; l’évêque de Sloutsk et de Soligorsk Antoine ; l’évêque de Soroca Jean, vicaire du diocèse de Chisinau ; l’évêque d’Egorievsk Tikhon, président du Conseil patriarcat pour la culture ; l’évêque de Bogorodsk Antoine, dirigeant de l’Administration du Patriarcat de Moscou pour les institutions de l’étranger ; l’archiprêtre Nicolas Balachov, vice-président du Département des relations ecclésiastiques extérieures ; l’archimandrite Philarète (Boulekov), vice-président du Département des relations ecclésiastiques extérieures ; l’archiprêtre Vladimir Vorobiev, recteur de l’Université orthodoxe Saint-Tykhon, l’archiprêtre Cyrille Kaleda, président de la Commission pour les recherches concernant les hauts faits des Néomartyrs et confesseurs et l’immortalisation de la mémoire des clercs défunts de la ville de Moscou ; l’archiprêtre Maxime Maximov, membre de la commission synodale de la canonisation des saints ; l’higoumène Damascène (Orlovsky), secrétaire responsable du conseil ecclésial et social auprès du patriarche de Moscou et de toute la Russie pour la perpétuation de la mémoire des néomartyrs et confesseurs de l’Église russe : l’archiprêtre Vladimir Siloviev, rédacteur principal des Éditions du Patriarcat de Moscou ; l’archiprêtre Pierre Kholodny, clerc du diocèse d’Amérique occidentale de l’Église russe hors-frontières ; V.R. Legoïda, président du Département synodal pour les relations de l’Église avec la société et les médias ; E.A. Parkhaïev, directeur des ateliers d’art liturgique « Sofrino ».

