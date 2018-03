2 mars (ancien calendrier)/15 mars (nouveau)

GRAND CARÊME

Saint Théodote, évêque de Cyrène à Chypre (vers 320) ; saint Hésychius le Palatin, martyr à Antioche (IVème s.) ; saint Arsène, évêque de Tver (1409) ; sainte Euthalie, martyre en Sicile (257) ; saint Troade, martyr à Néocésarée (III°) ; saint Agathon d’Égypte (Vème s.) ; saints 440 martyrs des Lombards en Campanie (vers 579) ; saint Arsène de Tver (1409) .

SAINT THÉODOTE

Saint Théodote fut arrêté sur l’ordre du gouverneur Antistius Sabinus, qui avait été envoyé dans l’île de Chypre par l’empereur Licinius (307-324) pour y appliquer ses édits de persécution. Comme l’évêque avait courageusement confessé sa foi au Christ, il fut d’abord frappé à coups de nerfs de bœuf, puis on le suspendit pour lui déchirer les chairs et on l’étendit ensuite sur un lit de fer embrasé. Mais la grâce de Dieu le couvrit de rosée et il resta invulnérable. Les bourreaux lui percèrent alors les pieds avec des clous et l’obligèrent à marcher, puis ils le jetèrent en prison, où il resta jusqu’à la mort de Licinius. Libéré par l’édit de saint Constantin le Grand (313) et rétabli sur son siège, le saint évêque gouverna en paix son troupeau spirituel avant d’être rappelé vers le Seigneur, deux ans plus tard.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de saint Théodote, ton 4

Ton Martyr, Seigneur, pour le combat qu’il a mené / a reçu de toi, notre Dieu, la couronne d’immortalité; / animé de ta force, il a terrassé les tyrans / et réduit à l’impuissance l’audace des démons; / par ses prières sauve nos âmes, ô Christ notre Dieu.

Kondakion de saint Théodote, ton 3

Tu effaças l’océan de l’hérésie / et par la foi véritable fis disparaître l’erreur des faux-dieux; / puis, devenu toi-même holocauste divin, / tu répandis la rosée de tes miracles sur la terre et ses confins; / Père et pontife Théodote, prie le Christ notre Dieu / d’accorder à nos âmes la grâce du salut.

Lectures bibliques

Isaïe XXVIII, 14-22

À cause de cela, écoutez la parole du Seigneur, hommes opprimés, et vous, princes de ce peuple qui est en Jérusalem. Vous disiez : nous avons fait un pacte avec l’enfer, et des conventions avec la mort ; s’il passe un tourbillon impétueux, il ne viendra pas sur nous; nous avons fait du mensonge notre espérance, nous serons abrités par le mensonge. Â cause de cela, ainsi dit le Seigneur, voilà que Je mets dans les fondations de Sion une pierre de grand prix, une pierre choisie et précieuse ; c’est la pierre angulaire et honorable des fondations; et celui qui croira en elle ne sera point confondu. Et Je rendrai un jugement, pour qu’il soit une espérance; et ma miséricorde sera pesée avec mesure; et vainement ils seront appuyés sur le mensonge ; si le tourbillon a passé près de vous» Est-ce parce que Dieu n’a pu rompre votre alliance avec la mort, ni l’espérance que tous placiez sur l’enfer? Si le tourbillon impétueux passe, il vous foulera aux pieds; s’il passe, il vous prendra dès l’aurore; dès l’aurore il passera, et il durera tout le jour, et la nuit votre attente sera pire encore. Instruisez-vous à comprendre, vous qui êtes tourmentés, vous dites : Nous ne pouvons combattre, nous sommes trop faibles pour nous rassembler. Le Seigneur s’élèvera contre vous, comme contre la montagne des impies, et Il se tiendra dans la vallée de Gabaon; et Il fera ses œuvres avec colère, œuvres d’amertume; et Il agira avec un courroux qui lui est étranger, et Il vous frappera d’une plaie qui lui est étrangère. Gardez-vous de vous réjouir et de rendre plus forts vos liens; car j’ai appris du Seigneur Dieu des armées les œuvres accomplies et prochaines qu’Il fera par toute la terre.

Genèse X, 32 – XI, 9

Telles furent les tribus des fils de Noé, par familles et nations ; et c’est ainsi que les fils de Noé peuplèrent les pays des nations, sur la terre, après le déluge. Toute la terre avait alors une même parole ; il y avait une seule langue pour tous. Et il arriva qu’en s’éloignant de l’Orient, ils trouvèrent en la terre de Sennaar une plaine où ils s’établirent. Et chacun dit à son voisin : Allons, façonnons des briques et faisons-les cuire au feu. La brique leur servit donc de pierre, et le bitume de ciment. Puis ils dirent : Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête ira jusqu’au ciel, et faisons-nous un nom, avant de nous disséminer sur toute la face de la terre. Le Seigneur descendit voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et Il dit : Les voilà une seule famille, avec une seule et même langue, et s’ils ont commencé par de tels travaux, rien désormais ne pourra échouer de tout ce qu’ils entreprendront. Allons, et étant descendus, confondons ici leur langage de telle sorte que nul n’entende plus la parole de son voisin. Et de ce lieu, Dieu les dispersa sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville et la tour. À cause de cela, ce lieu fut appelé confusion, parce que là le Seigneur confondit les langues de toute la terre, et dispersa les hommes sur la face de toute la terre.

Proverbes XIII, 20 – XIV, 6

En marchant avec les sages, tu seras sage ; celui qui marche avec les insensés se fera bientôt reconnaître. Les calamités poursuivront les pécheurs ; les justes sont maîtres de tous les biens. L’homme bon laissera pour héritiers les fils de ses fils ; les richesses des impies sont des trésors pour les justes. Les justes passeront beaucoup d’années dans la richesse ; les injustes périront rapidement. Celui qui épargne le bâton n’aime pas son fils ; celui qui l’aime le châtie à propos. Le juste en mangeant rassasie son âme ; les âmes des impies sont toujours à jeun. Les femmes sages bâtissent leurs maisons ; l’insensée les détruit de ses mains. Celui qui marche droit craint le Seigneur ; celui qui s’avance en des voies tortueuses sera déshonoré. Une verge d’orgueil sort de la bouche des insensés ; les lèvres des sages les gardent eux- mêmes. Où il n’y a point de bœufs, la crèche est vide ; où il y a abondance de grains, la force des bœufs est manifeste. Le témoin fidèle ne ment pas ; le faux témoin est un brandon de mensonges. Tu chercheras la sagesse parmi les méchants, et tu ne la trouveras pas ; auprès des sages, le discernement est sous ta main.