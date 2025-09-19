2e rencontre internationale des chefs de chœur et des chantres

Avec la Bénédiction et sous le haut patronage de Son Eminence le Métropolite Jean de Doubna, archevêque des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, avec le soutien de l’Association chants liturgiques oxrthodoxes et de la Commission du chant liturgique de l’Eglise Russe hors-frontières, se tiendra la deuxième Rencontre internationale des chefs de chœur et des chantres auprès de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris. Cette rencontre aura lieu du 31 octobre au 2 novembre 2025 dans les locaux auprès de la cathédrale. Le programme de cette rencontre comprend les offices liturgiques, des répétitions, des conférences ainsi qu’une table ronde sur le thème des problèmes touchant le chant liturgique de tradition russe en Europe et aux USA. Sont conviés à cette rencontre tous les amateurs de chant liturgique, chefs de chœurs et chantres, qu’ils soient expérimentés ou débutants. La langue de travail sera le russe.

La participation aux frais d’organisation est de 120 euros pour toute la durée du stage. Un repas sera proposé chaque midi.

La rencontre aura lieu au 12, rue Daru à Paris VIII. Pour de plus amples informations veuillez contacter le protodiacre Jean Drobot à l’adresse suivante : jean.drobot@orange.fr

