50e anniversaire de la paroisse Sainte-Trinité–Sainte-Catherine (Genève)

Fondée le 5 août 1974, la paroisse Sainte-Trinité–Sainte-Catherine a reçu son statut canonique du Patriarche Dimitrios de bienheureuse mémoire et du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique. Intégrée dans l’Archevêché orthodoxe de Suisse, cette paroisse est dédiée aux fidèles orthodoxes francophones de Genève et ses environs, avec des célébrations en langue française. Plus d’informations sur notre site : www.saintecatherine.ch

À l’occasion de ce jubilé, nous vous invitons chaleureusement à participer aux festivités marquant nos 50 ans :

Samedi 9 novembre 2024, de 11h00 à 16h00

Kermesse – Salle communale de Chambésy (chemin de Valery 18, 1292 Chambésy)

Venez profiter d’une journée festive avec des activités pour petits et grands ! Au programme :

Repas aux saveurs internationales

Musique et chants en live

Stands de produits monastiques à la vente

Dimanche 10 novembre 2024, à 17h00

Concert de chants orthodoxes par la chorale d’hommes Saint Serge

Lieu : Église Saint-Germain (rue de Saint-Germain 2, 1204 Genève)

Plongez dans la beauté des chants liturgiques orthodoxes interprétés par cette chorale renommée.

Week-end de Sainte-Catherine

Samedi 23 novembre 2024

16h00 : Ouverture de la brocante

17h00 : Grandes vêpres

18h00 : Vin d’honneur

Dimanche 24 novembre 2024