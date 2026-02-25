Allocution du patriarche œcuménique Bartholomée au quatrième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine

Le 24 février 2026, à l’occasion du quatrième anniversaire du déclenchement de l’invasion de l’Ukraine, Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a prononcé une allocution solennelle lors de la liturgie des dons présanctifiés célébrée en l’église patriarcale Saint-Georges au Phanar. Vous pouvez lire ci-après son allocution. « Révérends Pères,Monsieur le consul général d’Ukraine,Vos Excellences,Messieurs les consuls généraux et distingués représentants du Corps diplomatique,Distingués membres de la communauté ukrainienne locale, Bien-aimés dans

