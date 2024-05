Les métropolites Gabriel de Lovetch, Séraphim de Nevrokop et Daniel de Vidin, ont publié l’appel suivant sur le site officiel de l’Église orthodoxe bulgare, en vue de l’élection du futur patriarche, qui aura lieu le 30 juin prochain : « Chers pères, frères et sœur dans le Seigneur, Le Christ est ressuscité ! Nous sommes confrontés aux élections cruciales du patriarche de notre Église orthodoxe bulgare et des députés au niveau de l’État.

