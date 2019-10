Archevêque d’Athènes Jérôme : « Je propose de reconnaître l’Église orthodoxe autocéphale de la République indépendante d’Ukraine »

Le site Internet Romfea vient d’annoncer que Mgr Jérôme, archevêque d’Athènes, en conclusion de son exposé « Informations sur l’Église autocéphale d’Ukraine ». présenté à l’assemblée extraordinaire de l’Église de Grèce a proposé « de reconnaître l’Église orthodoxe autocéphale de la République indépendante d’Ukraine ». Le primat de l’Église de Grèce s’est référé aux recommandations des deux commissions synodales : celle des questions dogmatiques et juridiques (présidée par le métropolite Damascène métropole de Didymotique, Orestias et Soufl) et celle des relations orthodoxes et interchrétiennes (présidée par le métropolite Ignace de Démetrias). Selon la même source, l’annonce officielle de la décision est attendu sous peu.

Source et photographie : Romfea