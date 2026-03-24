La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux invite les fidèles à une liturgie interorthodoxe à l’occasion du 1400ᵉ anniversaire de l’hymne de l’Acathiste à la Mère de Dieu (626-2026), le samedi 28 mars 2026, en la cathédrale des Saints-Archanges à Bruxelles (avenue de Stalingrad 34, 1000 Bruxelles).

L’office débutera à 9 h par les matines, suivies de la divine liturgie à 10 h.

Au cours de la liturgie, l’archimandrite Joan Lena prononcera une homélie en anglais intitulée : « L’hymne de l’Acathiste – chef-d’œuvre de foi et de poésie. Depuis 1 400 ans, source de prière et d’espérance ».

Cette célébration s’inscrit dans le cadre du jubilé marquant les 1 400 ans de la première psalmodie solennelle de l’hymne Acathiste, chanté pour la première fois en 626 apr. J.-C. en action de grâces pour la délivrance miraculeuse de Constantinople du siège des Avars et des Perses. Le Patriarcat œcuménique a récemment publié une encyclique patriarcale et synodale soulignant la portée théologique, liturgique et historique de cet hymne, appelant les fidèles à invoquer la Mère de Dieu comme « guide invincible » et « Rempart puissant » dans les épreuves du temps présent.

Contact et renseignements : Bruxelles : liturgie interorthodoxe pour le 1 400e anniversaire de l’hymne de l’Acathiste

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux invite les fidèles à une liturgie interorthodoxe à l’occasion du 1 400e anniversaire de l’hymne de l’Acathiste à la Mère de Dieu (626-2026), le samedi 28 mars 2026, en la cathédrale des Saints-Archanges à Bruxelles (avenue de Stalingrad 34, 1000 Bruxelles).

L’office débutera à 9 h par les matines, suivies de la divine liturgie à 10 h.

Au cours de la liturgie, l’archimandrite Joan Lena prononcera une homélie en anglais intitulée : « L’hymne de l’Acathiste – chef-d’œuvre de foi et de poésie. Depuis 1 400 ans, source de prière et d’espérance ».

Cette célébration s’inscrit dans le cadre du jubilé marquant les 1 400 ans de la première psalmodie solennelle de l’hymne Acathiste, chanté pour la première fois en 626 apr. J.-C. en action de grâces pour la délivrance miraculeuse de Constantinople du siège des Avars et des Perses. Le Patriarcat œcuménique a récemment publié une encyclique patriarcale et synodale soulignant la portée théologique, liturgique et historique de cet hymne, appelant les fidèles à invoquer la Mère de Dieu comme « guide invincible » et « Rempart puissant » dans les épreuves du temps présent.

Contact et renseignements : info@orthodoxia.be