Christophores présente le Calendrier de l’avent orthodoxe illustré pour cette année, réalisé avec la bénédiction de Monseigneur Joseph.

Un outil spirituel pour toute la famille

Ce calendrier a été conçu pour accompagner enfants et adultes tout au long du Carême de la Nativité. Chaque jour, une case à ouvrir propose soit la vie d’un saint fêté pendant le Carême de Noël, soit une explication liée à la Nativité, accessible à tous.

Important : Les deux versions de calendrier sont valables aussi bien pour le nouveau que pour l’ancien calendrier. Nos calendriers ne sont pas datés.

Édition Bleue – 2025

Disponible en français, roumain et anglais

  • Prix public : 18,00 € TTC
  • Format : A3 (297 x 420 mm), à suspendre
  • 40 cases à ouvrir dans l’ordre décroissant à partir du 15 (ou 28) novembre jusqu’à la veille de Noël
  • Imprimé et assemblé à la main en France (78)
  • Livraison possible dans toute l’Europe

Tarifs dégressifs :

QuantitéPrix unitaire TTCRemiseAvantages
116,20 €-10%Pour toute commande avant le 5 novembre
2014,40 €-20%
5013,50 €-25%Frais de livraison offerts
10012,60 €-30%Frais de livraison offerts

Édition Rouge – Noël 2024

Disponible en français et roumain

  • Prix public : ~~20,00 €~~ 10,00 € TTC
  • Format : A3 (297 x 420 mm), à suspendre
  • Produit fabriqué en France (78)
  • Livraison possible dans toute l’Europe

Tarifs dégressifs (dans la limite des stocks disponibles) :

QuantitéPrix unitaire TTCRemiseAvantages
110,00 €-50%
208,60 €-57%
50 et plus6,48 €-64%Frais de livraison offerts

Commander

Calendriers disponibles en commande sur le site christophores.com ou par mail pour les commandes groupées.

Contact :

Bon de commande disponible pour les commandes groupées (paroisses, etc.)

Informations bancaires pour virement : FR76 3008 7330 0200 0213 9230 143 BIC : CMCIFRPP

Calendrier de l'Avent orthodoxe illustré – Édition 2025

