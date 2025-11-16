Calendrier de l’Avent orthodoxe illustré – Édition 2025

Christophores présente le Calendrier de l’avent orthodoxe illustré pour cette année, réalisé avec la bénédiction de Monseigneur Joseph.
Un outil spirituel pour toute la famille
Ce calendrier a été conçu pour accompagner enfants et adultes tout au long du Carême de la Nativité. Chaque jour, une case à ouvrir propose soit la vie d’un saint fêté pendant le Carême de Noël, soit une explication liée à la Nativité, accessible à tous.
Important : Les deux versions de calendrier sont valables aussi bien pour le nouveau que pour l’ancien calendrier. Nos calendriers ne sont pas datés.
Édition Bleue – 2025
Disponible en français, roumain et anglais
- Prix public : 18,00 € TTC
- Format : A3 (297 x 420 mm), à suspendre
- 40 cases à ouvrir dans l’ordre décroissant à partir du 15 (ou 28) novembre jusqu’à la veille de Noël
- Imprimé et assemblé à la main en France (78)
- Livraison possible dans toute l’Europe
Tarifs dégressifs :
|Quantité
|Prix unitaire TTC
|Remise
|Avantages
|1
|16,20 €
|-10%
|Pour toute commande avant le 5 novembre
|20
|14,40 €
|-20%
|—
|50
|13,50 €
|-25%
|Frais de livraison offerts
|100
|12,60 €
|-30%
|Frais de livraison offerts
Édition Rouge – Noël 2024
Disponible en français et roumain
- Prix public : ~~20,00 €~~ 10,00 € TTC
- Format : A3 (297 x 420 mm), à suspendre
- Produit fabriqué en France (78)
- Livraison possible dans toute l’Europe
Tarifs dégressifs (dans la limite des stocks disponibles) :
|Quantité
|Prix unitaire TTC
|Remise
|Avantages
|1
|10,00 €
|-50%
|—
|20
|8,60 €
|-57%
|—
|50 et plus
|6,48 €
|-64%
|Frais de livraison offerts
Commander
Calendriers disponibles en commande sur le site christophores.com ou par mail pour les commandes groupées.
Contact :
- Site : www.christophores.com
- Email : contact@christophores.com
Bon de commande disponible pour les commandes groupées (paroisses, etc.)
Informations bancaires pour virement : FR76 3008 7330 0200 0213 9230 143 BIC : CMCIFRPP