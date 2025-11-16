Calendrier de l’Avent orthodoxe illustré – Édition 2025

Christophores présente le Calendrier de l’avent orthodoxe illustré pour cette année, réalisé avec la bénédiction de Monseigneur Joseph.

Un outil spirituel pour toute la famille

Ce calendrier a été conçu pour accompagner enfants et adultes tout au long du Carême de la Nativité. Chaque jour, une case à ouvrir propose soit la vie d’un saint fêté pendant le Carême de Noël, soit une explication liée à la Nativité, accessible à tous.

Important : Les deux versions de calendrier sont valables aussi bien pour le nouveau que pour l’ancien calendrier. Nos calendriers ne sont pas datés.

Édition Bleue – 2025

Disponible en français, roumain et anglais

Prix public : 18,00 € TTC

18,00 € TTC Format : A3 (297 x 420 mm), à suspendre

A3 (297 x 420 mm), à suspendre 40 cases à ouvrir dans l’ordre décroissant à partir du 15 (ou 28) novembre jusqu’à la veille de Noël

à ouvrir dans l’ordre décroissant à partir du 15 (ou 28) novembre jusqu’à la veille de Noël Imprimé et assemblé à la main en France (78)

Livraison possible dans toute l’Europe

Tarifs dégressifs :

Quantité Prix unitaire TTC Remise Avantages 1 16,20 € -10% Pour toute commande avant le 5 novembre 20 14,40 € -20% — 50 13,50 € -25% Frais de livraison offerts 100 12,60 € -30% Frais de livraison offerts

Édition Rouge – Noël 2024

Disponible en français et roumain

Prix public : ~~20,00 €~~ 10,00 € TTC

~~20,00 €~~ Format : A3 (297 x 420 mm), à suspendre

A3 (297 x 420 mm), à suspendre Produit fabriqué en France (78)

Livraison possible dans toute l’Europe

Tarifs dégressifs (dans la limite des stocks disponibles) :

Quantité Prix unitaire TTC Remise Avantages 1 10,00 € -50% — 20 8,60 € -57% — 50 et plus 6,48 € -64% Frais de livraison offerts

Commander

Calendriers disponibles en commande sur le site christophores.com ou par mail pour les commandes groupées.

Contact :

Site : www.christophores.com

Email : contact@christophores.com

Bon de commande disponible pour les commandes groupées (paroisses, etc.)

Informations bancaires pour virement : FR76 3008 7330 0200 0213 9230 143 BIC : CMCIFRPP