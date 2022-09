Circulaire du Saint-Synode de l’Église de Grèce « sur la protection de la vie humaine et la prévention de l’avortement »

Nouvel an ecclésial ; Prière pour la protection de l’environnement naturel ; saint Syméon le Stylite (459) et sa mère Marthe (vers 428) ; saint Jésus (Josué), fils de Navé, prophète (XVIème s. avant Jésus-Christ) ; saints martyrs Calliste et ses frères Evode et Hermogène (309) ; sainte Verena de Zurzach (Suisse, 350) ; saint Ammoun, diacre, martyrisé avec 40 vierges à Héraclée (IVème s.) ; saint Aïphal, diacre et martyr (380) ; saint Divitien, évêque de Soissons

