Colline Saint-Serge : dimanche 25 janvier 2026 – conférences et concerts

À l’occasion de son premier centenaire, la colline Saint-Serge, lieu emblématique de l’orthodoxie à Paris, propose une après-midi de rencontres historiques et musicales le dimanche 25 janvier 2026, au 93 rue de Crimée (Paris 19ᵉ).

Fondée en 1924, la colline Saint-Serge a marqué durablement l’histoire de la présence orthodoxe en France, tant par la vie liturgique de sa paroisse que par son rayonnement intellectuel et culturel. Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur cette histoire à travers deux conférences couvrant la période 1924-1970, accompagnées d’un programme musical en écho aux différentes époques évoquées.

La manifestation se tiendra dans la salle sous l’église, édifice classé monument historique.

Programme :

  • À partir de 13 h : accueil du public et café
  • 14 h 30 :
    • Conférence : Histoire de la colline Saint-Serge (1924-1940)
    • Concert : œuvres de Bach, Haydn et Schubert, interprétées par Yoko Kaneko
    • Conférence : Histoire de la colline Saint-Serge (1940-1970)
    • Concert : œuvres de Rachmaninov et Scriabine, par Yoko Kaneko

Entrée gratuite, participation libre, dans la limite des places disponibles.

Renseignements :
✉️ paroisse.st.serge@gmail.com

Illustration : vue intérieure de l’église Saint-Serge (© André Sérikoff, 2024 – fête de la Transfiguration du Seigneur).

