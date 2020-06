Communiqué de la 19e réunion de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB)

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB) s’est réunie, pour la dix-neuvième fois, au siège de la Métropole Orthodoxe, Avenue Charbo 71 à Bruxelles, le mercredi 17 juin 2020, sous la présidence de Son Eminence le Métropolite Athénagoras de Belgique (Patriarcat Œcuménique), avec la participation de leurs Excellences l’Evêque Joachim d’Apollonia (Évêque auxiliaire de l’Archevêché Orthodoxe de Belgique (Patriarcat Œcuménique), l’Evêque Marc de Neamts, représentant du Métropolite Joseph (Patriarcat de Roumanie) et l’Evêque Dosithée (Patriarcat de Géorgie).

Au début des travaux de cette réunion le président et les autres évêques de la Conférence Épiscopale Orthodoxe du Benelux ont accueilli parmi eux le nouveau membre de la CEOB, Son Excellence l’Évêque Joachim d’Apollonia, en exprimant leur joie et leurs vœux pour son épiscopat.

Puis le président a donné aux autres évêques des nouvelles concernant la vie de l’Eglise orthodoxe dans les trois pays du Benelux. Les mesures imposées par les gouvernements pour affronter la pandémie de la COVID-19 et les répercussions sur la vie cultuelle de l’Eglise Orthodoxe dans les trois pays du Benelux étaient au centre des informations et de réflexions partagées par les évêques durant les travaux de cette réunion. Les évêques ont surtout échangé au sujet des diverses réglementations en cette période de crise sanitaire.

Des informations au sujet de la nouvelle ordonnance en préparation pour la gestion des communautés cultuels en région de Bruxelles-Capitale ainsi qu’une rencontre avec le gouvernement flamand pour les demandes de reconnaissance de paroisses furent d’autres points abordés par les évêques.

L’impact de la COVID-19 sur le déroulement des festivités et des « Te Deum » traditionnels pour les fêtes nationales en Belgique et au Luxembourg a aussi été examiné. Il y a eu la proposition de rassembler toutes les communautés orthodoxes de Bruxelles pour célébrer chaque année, à partir de 2021, un « Te Deum » à un dimanche proche de la date de la Fête Nationale de la Belgique comme c’est déjà le cas au Grand-Duché de Luxembourg.

Les évêques ont également décidé de réaliser le pèlerinage en Géorgie au mois de mai de 2021.

La présence de l’église Orthodoxe aux Pays-Bas ainsi que le transfert de l’Institution de théologie orthodoxe «Saint-Irénée» de l’Université d’Amsterdam à l’Université de Nijmegen ont également été évoqués.

Les évêques se sont penchés sur la vie et le développement des différents diocèses orthodoxes en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg en échangeant nouvelles et informations.

La prochaine réunion de la Conférence Episcopale Orthodoxe du Benelux aura lieu le 17 novembre 2020.

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux fut créée sur décision prise par la IVe Conférence Panorthodoxe Préconciliaire, réunie à Chambésy (Genève) en juin 2009.