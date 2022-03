Communiqué de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale : « Aide pour l’Ukraine »

“Chers Frères et Sœurs

Bien que notre Archevêché soit géographiquement externe au terrain de l’affrontement et en dépit de la diversité de ses composantes, une quasi-unanimité se dessine en faveur de ma prise de position exprimant la solidarité avec l’ensemble du peuple ukrainien et des églises orthodoxes ukrainiennes. Je demande instamment à sa Sainteté le patriarche Cyrille et au Saint Synode d’intervenir fermement auprès des autorités politiques de la Russie pour cesser immédiatement cette guerre qui est un péché grave devant Dieu.Nous invitons les fidèles de nos paroisses et de nos communautés à redoubler de ferveur et de prière pour que cesse cette infâme guerre fratricide.

Nous vous invitons à prier quotidiennement cette prière transmise par le métropolite Onuphre de Kyiv: « Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, Tu as détruit le mur d’inimitié, Tu as accordé la vraie paix à Ton peuple, et Tu as appelé les artisans de paix ‘bienheureux fils de Dieu’.

Nous T’implorons : bénis ceux qui recherchent la vraie paix et ceux qui travaillent pour cette cause. Éclaire les esprits et les cœurs de tous ceux qui veulent s’engager dans l’œuvre agréable à Dieu de la paix. Donne la sagesse à ceux qui détiennent l’autorité, renforce la volonté des gouvernants de nos peuples et éclaire leurs esprits afin qu’ils puissent travailler avec sagesse, discernement et grand souci du bien à la construction de la paix désirée. Par la grâce de ton Esprit Saint, fais que la paix se fasse dans tous les peuples, non par des paroles, mais par des actes, afin que les orphelins et les veuves soient réconfortés et ne pleurent plus, mais se réjouissent en voyant la paix attendue. Adoucis les cœurs endurcis, afin qu’ils recherchent dans la douceur la concorde et l’amour. Bénis chaque homme et apprends-lui à comprendre et à faire Ta volonté, qui est le salut, l’amour, la paix et l’union de tous les hommes.

Car Tu es le Roi de la Paix, à laquelle il n’y a pas de limites, et à Toi soient la gloire, l’action de grâce et l’adoration, avec Ton Père sans commencement et à Ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen ».

Enfin il est bon que les fidèles et les paroisses s’engagent au niveau humanitaire. Nous vous invitons à participer généreusement à l’envoie des dons nécessaires pour les réfugiés en vous joignant aux associations caritatives locales. Chacun doit selon ses possibilités en concertation avec les paroisses et les associations prévoir si possible un accueil temporaire pour les réfugiés ukrainiens.

Voici une liste des choses essentielles pour les réfugiés :

-couvertures économes en chaleur, sacs de couchage, couvertures, matelas, imperméables, oreillers ;

-détergents corporels, dentifrices et brosses, couches et serviettes, hygiène pour bébés, essuie-tout, antiseptiques, alcool, masques réutilisables et jetables ;

-moyens pour pansements, solutions, tentes, réchauds, serviettes, vaisselle réutilisable;

-piles, bougies, lampes de poche ;

– eau, restauration rapide, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, vermicelles, céréales instantanées.

Pour la région parisienne: veuillez tout emmener à l’Ambassade d’Ukraine à Paris au 21 Av. de Saxe, 75007 Paris,o

u déposer vos dons:– 26 rue du Château Landon, 75010 Paris– 6 Rue de Palestine, 75019 Paris

– 8 bis Rue Charles V, 75004 Paris– 12, rue Daru, 75008 Paris, cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky.

Maps des Collectes des dons pour les ukrainiens Dans ce temps où nous allons nous engager dans le Grand Carême, que notre jeûne soit un vrai jeûne de partage avec nos frères souffrants.Que le Seigneur miséricordieux et ami des hommes écoute nos prières et accorde sa paix au monde.

+ Métropolite JEAN de Doubna“

Source