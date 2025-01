Communiqué du Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Albanie

Saint-Synode de l’Église d’Albanie :

Élection du métropolite de Korçë, Mgr Jean, comme locum tenens du trône archiépiscopal.

Proclamation d’un deuil ecclésiastique de cinq jours (25-29 janvier).

Décision de recevoir la dépouille à Tirana le mardi 28 janvier.

Fixation des funérailles au jeudi 30 janvier en la cathédrale de la « Résurrection du Christ » à Tirana.

Célébration d’un office commémoratif pour le repos de S. B. l’archevêque.

Saint-Synode de l’Église de Grèce :

Expression de sa profonde tristesse pour le décès de S. B. l’archevêque Anastase.

Célébration d’un Trisagion à la chapelle de l’archevêché d’Athènes, présidé par S. B. l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce Mgr Jérôme.

Dimanche 26 janvier 2025

Célébration de la Divine Liturgie en la cathédrale d’Athènes devant la dépouille de S. B. l’archevêque Anastase.

Présidence de S. E. le métropolite de Naupacte et Saint-Blaise, Mgr Hiérothée.

Après la Divine Liturgie, célébration d’un Trisagion par S. B. l’archevêque d’Athènes Mgr Jérôme.

Lundi 27 janvier 2025

La dépouille reste exposée à la vénération des fidèles en la cathédrale d’Athènes.

Mardi 28 janvier 2025

Départ de Grèce :

Le matin, départ par route de la dépouille via le poste-frontière de Kakavia.

Composition du cortège :

– S. E. le métropolite d’Apollonie et Fier, Mgr Nicolas ;

– S. E. l’évêque de Krujë, Mgr Anastase ;

– Les prêtres P. Charalampe Gkioka et P. Spyridon Topantzas.

Accueil à Tirana :

À 16 heures, accueil de la dépouille par le Saint-Synode devant la cathédrale de la « Résurrection du Christ » à Tirana.

La dépouille est exposée toute la nuit à la vénération des fidèles dans la cathédrale.

Jeudi 30 janvier 2025

Office des funérailles :

Célébration à 11 heures, après la Divine Liturgie, en la cathédrale de la « Résurrection du Christ ».

Inhumation sous le sanctuaire de la cathédrale, dans une crypte spéciale préparée par S. B. l’archevêque Anastase lui-même.

Source