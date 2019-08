Le Saint-Synode s’est réuni, sous la présidence de Sa Toute-Sainteté, en réunion ordinaire, le jeudi 29, au monastère de la Sainte-Trinité de Halki, et le vendredi 30 août 2019, au Patriarcat. Lors de ces réunions ont été examinés tous les points figurant à l’ordre du jour, concernant lesquels les décisions appropriées ont été prises. Durant les travaux a été décidé l’octroi d’un congé canonique de la juridiction du Très saint trône œcuménique, apostolique et patriarcal, à S.E. l’archevêque de Charioupolis Mgr Jean, à titre personnel et uniquement pour lui, en conséquence duquel celui-ci est déchargé définitivement du soin des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, la responsabilité des communautés de France de l’ancien exarchat étant remise in corpore à l’archipasteur local, S.E. le métropolite Mgr. Emmanuel, qui avec sensibilité pastorale prendra en charge de suite le cheminement de celles-ci. Par ailleurs, le Saint-Synode a nommé en tant que supérieur de l’église Saint-Alexandre-Nevsky à Paris le révérendissime archiprêtre Alexis Struve, professeur d’université. En ce qui concerne les communautés se trouvant dans les autres pays d’Europe occidentale de l’ancien exarchat, celles-ci passent sous la protection canonique et la responsabilité pastorale des hiérarques respectifs du Patriarcat œcuménique, qui ont la charge pastorale des diocèses de celui-ci dans ces pays.

