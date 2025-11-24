Communiqué officiel du Patriarcat œcuménique au sujet de la visite officielle du pape Léon XIV de Rome

Communiqué officiel du Patriarcat œcuménique au sujet de la visite officielle du pape Léon XIV de Rome

Un communiqué officiel du Patriarcat œcuménique a annoncé que Sa Sainteté le pape Léon XIV se rendra au Phanar ce week-end à l’occasion de la fête trônale du saint et glorieux apôtre André le Premier-Appelé. Le patriarche Bartholomée accueillera le pape et sa suite samedi aux alentours de 15 h 30. CI-après la traduction française :

« Fête trônale / Visite officielle de Sa Sainteté le pape Léon XIV de Rome [Communiqué]

Publication du 24/11/2025

C’est avec une joie immense qu’il est annoncé que, à l’occasion de la fête du saint et glorieux apôtre André le Premier-Appelé, qui est également la fête trônale de la Sainte Grande Église du Christ, Sa Sainteté le pape Léon XIV de Rome effectuera une visite officielle au Phanar auprès de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, arrivant au Patriarcat avec sa suite ce samedi 29 novembre, aux alentours de 15 h 30.

Depuis l’entrée de l’enceinte patriarcale, le pape et le patriarche se rendront ensemble à la très vénérable église patriarcale, où sera célébré un office de doxologie en présence de Sa Béatitude le pape et patriarche Théodore II d’Alexandrie et de toute l’Afrique, de la hiérarchie de l’Église de Rome et du Patriarcat œcuménique, de membres du corps diplomatique accrédité en Türkiye, ainsi que d’autres personnalités.

À l’issue de la doxologie, la signature de la Déclaration commune par les deux primats aura lieu dans la salle du Trône, suivie de la présentation des hiérarques des deux Églises, puis d’une rencontre privée entre le pape et le patriarche dans le bureau patriarcal.

À la suite de ces cérémonies, Sa Béatitude le patriarche Théodore présidera les grandes vêpres festives, et le dimanche 30 novembre, Sa Toute-Sainteté présidera la Divine Liturgie patriarcale et synodale, en concélébration avec Sa Béatitude.

À cet office, Sa Sainteté le pape Léon sera présent avec sa suite, ainsi qu’un représentant du gouvernement hellénique, selon la coutume annuelle, le corps diplomatique accrédité en Türkiye, et d’autres personnalités.

À la fin de la Divine Liturgie, des allocutions officielles seront échangées entre le pape et le patriarche œcuménique, suivies de la bénédiction de l’assemblée par les deux primats depuis le balcon de la résidence patriarcale.

Les matines commenceront à 7 h 30.

Tant pour l’office de doxologie (29 novembre) que pour la Divine Liturgie (30 novembre), l’accès au Phanar sera autorisé sur présentation d’invitations spéciales émises pour ces journées. »

