Communiqué : Réunion de rentrée 2022 des évêques orthodoxes de France

La réunion de rentrée des évêques orthodoxes de France a eu lieu le mardi 20 septembre dernier, sous la présidence de Son Éminence le métropolite Dimitrios de France, au siège de l’AEOF. Les évêques orthodoxes de France ont partagé un temps de prière et de travail en commun qui s’est poursuivi lors d’agapes offertes par la Métropole grecque orthodoxe de France.

Différents sujets d’intérêt commun ayant trait à la vie et au témoignage de l’Orthodoxie en France, et dans le monde, étaient à l’ordre du jour de cette réunion périodique. Les décisions appropriées ont été prises sur les différents points de l’ordre du jour et seront communiquées aux personnes et instances concernées.

La situation dans les différentes Églises orthodoxes a été évoquée. Les évêques orthodoxes de France renouvellent leur appel pour la paix et la réconciliation en Europe, et dans le monde. Ils déplorent la poursuite de la guerre en Ukraine et prient pour sa cessation. Les membres de l’AEOF invitent les fidèles orthodoxes de France à continuer de prier et d’œuvrer ensemble dans un esprit de fraternité et d’amour en dépit et au-delà des vicissitudes et des difficultés du moment. Les évêques orthodoxes de France se sont penchés sur le renouvellement des commissions composées de clercs et de laïcs qui sont placées sous l’égide de l’AEOF et ce, dans l’objectif d’accompagner les travaux du collège épiscopal dans le traitement des thématiques de fond qui concernent les différents aspects du vécu et du témoignage de l’Église orthodoxe en France sur les plans théologiques, liturgiques, œcuméniques, sociétaux et de la communication. Les évêques orthodoxes de France s’emploient à susciter et à soutenir des initiatives qui mettent en lumière l’unité ecclésiale, réelle et profonde de l’Orthodoxie en France, qui lie les différentes juridictions membres de l’AEOF. C’est dans cet esprit que des « Journées de la Jeunesse Orthodoxe », destinées à rassembler les jeunes venant de tous horizons, sont en cours de programmation et auront lieu en début d’année prochaine. Ce sera l’occasion de concélébrations liturgiques, mais aussi de moments de partage et de réflexion autour des thèmes d’actualité qui impliquent notre témoignage, ici et maintenant. Les évêques orthodoxes de France se réjouissent d’ailleurs des initiatives prises par les jeunes orthodoxes en France, qui sollicitent la bénédiction épiscopale des membres de l’AEOF pour leurs activités. Les évêques orthodoxes de France saluent la prochaine arrivée en France de Son Excellence, Mgr Justin (Jeremić), le nouvel évêque serbe d’Europe occidentale, dont le siège est à Paris, qui succède à Mgr Luka (Kovacević), décédé le 17 décembre 2021. Les évêques orthodoxes de France auront la joie de participer avec le peuple de Dieu, le 9 octobre prochain à Paris, à l’intronisation de Mgr Justin, par Sa Sainteté le patriarche Porphyre de Belgrade et la délégation qui l’accompagne. La participation des évêques orthodoxes de France au prochain congrès triennal de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, sous l’égide de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, a été évoquée. Ce congrès aura lieu du 29 octobre au 1er novembre 2022, à la maison diocésaine d’accueil de Merville (à proximité de Lille), autour du thème : « L’Église, espace de liberté ? ». Les évêques orthodoxes de France ont échangé avec Maître Carol Saba qui leur a effectué une présentation sur les différents aspects de la loi confortant le respect des principes de la République n°2021-1109 du 24 août 2021 qui a introduit des modifications majeures au régime du droit des cultes en France, et ce, dans le prolongement des décisions récentes du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel dans le cadre du recours introduit par les trois instances chrétiennes de France (catholique, protestante et orthodoxe) à l’encontre de certaines dispositions de ladite loi et de ses décrets d’application. La prochaine réunion périodique de l’AEOF se tiendra en novembre 2022.

