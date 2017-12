« C’est avec tristesse que j’ai appris le départ de cette vie de Sa Majesté royale Michel Ier de Roumanie, nouvelle qui a endeuillé et affligé tous les Roumains, dans le pays et à l’étranger. Personnalité remarquable sur le plan national et international, le roi Michel Ier de Roumanie restera dans l’histoire comme un symbole d’unité et de dignité du peuple roumain en tout lieu, et comme l’exemple de courage, de sagesse et de dévouement au service de la patrie et du peuple roumain dans les temps difficiles, de la deuxième guerre mondiale et jusqu’à la période du début du régime communiste en Roumaine. Tout au long de sa vie, au cours de laquelle il a représenté avec dignité le peuple roumain, Sa Majesté a été un soutien constant de l’Église orthodoxe roumaine, participant souvent aux offices à la cathédrale patriarcale, ainsi qu’à la consécration de la cathédrale métropolitaine de Timişoara en 1946, avec le patriarche Nicodème. En ces moments de tristesse, au nom du Saint-Synode, du clergé et des fidèles de l’Église orthodoxe roumaine, j’adresse mes sincères condoléances à la maison royale de Roumanie, et nous prions notre Sauveur Jésus-Christ de placer l’âme de Sa Majesté royale Michel Ier de Roumanie dans la lumière, la paix et l’amour de la très sainte Trinité et d’accorder l’apaisement de l’âme de tous ceux qui sont affligés par son départ de cette vie. Dans toutes les églises du Patriarcat de Roumanie seront élevées des prières pour le repos de l’âme du roi Michel. Que sa mémoire soit éternelle de génération en génération ! Avec mes condoléances paternelles et ma bénédiction pour les membres de la maison royale et pour tous ceux qui sont endeuillés.

† DANIEL

Patriarche de l’Église orthodoxe roumaine

