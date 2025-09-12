Conférence exceptionnelle : « Le séjour égyptien de la Sainte Famille : des traditions mouvantes et émouvantes »

La conférence, donnée par l’historien et le coptologue Professeur Christian CANNUYER, explorera les récits et traditions entourant le passage de la Sainte Famille en Égypte, mettant en lumière comment ces traditions continuent d’évoluer et de toucher les cœurs à travers les siècles. L’intervenant abordera les différentes sources historiques et les témoignages qui jalonnent ce voyage spirituel exceptionnel.

Informations pratiques :

Date : Mardi 23 septembre 2025

Heure : 18h30

Lieu : Salle des fêtes – Mairie du 7ème arrondissement

Entrée libre

Cette soirée s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire religieuse, aux traditions spirituelles et au patrimoine culturel. Une occasion rare d’approfondir ses connaissances sur un épisode fondamental de la tradition chrétienne.

Cette conférence, s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Voyager avec la Sainte Famille », organisée par l’Association Secrets du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir cette exposition exceptionnelle du 23 septembre au 3 octobre 2025 dans le hall du 1er étage de la mairie.

Horaires d’ouverture de l’exposition :

Fermé les dimanches et jours fériés

Du lundi au vendredi : 9h à 17h

Samedis : 9h à 12h